Presidenta del Senado australiano visita el sitio de ecoturismo de Trang An en Ninh Binh

Ninh Binh, Vietnam (VNA) - La presidenta del Senado de Australia, Sue Lines, al frente de una delegación, realizó hoy un recorrido por el sitio de ecoturismo de Trang An, ubicado en el homónimo complejo paisajístico, en la provincia norvietnamita de Ninh Binh.



La presidenta del Senado australiano, Sue Lines (con una bufanda) y la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Thanh, visitan el sitio de ecoturismo de Trang An en la provincia de Ninh Binh. Foto: Duc Phuong/VNA



Sue Lines se encuentra de visita oficial en Vietnam del 24 al 30 de agosto, por invitación del titular de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man.



En sus palabras, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Thanh, expresó su alegría por recibir a Sue Lines, esperando que el viaje a Trang An deje una profunda impresión en la senadora australiana y su delegación.



Por su parte, Lines destacó que el recorrido por Trang An es un punto destacado de su visita a Vietnam esta vez, al tiempo que apreció la coordinación de las agencias australianas con la provincia de Ninh Binh para mejorar el Índice de Desempeño de la Gobernanza Provincial y la Administración Pública (PAPI) de la localidad.



Durante su visita en barco al lugar, la titular australiana elogió la belleza natural de Trang An, con su majestuoso sistema montañoso y sus habitantes hospitalarios y amistosos. Elogió la forma en que Ninh Binh desarrolla el turismo, atrayendo a muchos turistas, especialmente los de Australia.



La visitante manifestó su esperanza de que más australianos viajen a Ninh Binh en los tiempos próximos.



El Complejo Paisajístico de Trang An fue reconocido como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad en 2014. Este sitio, se extiende sobre el territorio de 20 comunas de cinco distritos y ciudades de Ninh Binh, está compuesto por la antigua ciudadela de Hoa Lu, el homónimo bosque primitivo, y el complejo de Trang An-Tam Coc-Bich Dong.



La obra cubre una superficie total de más 12 mil 250 hectáreas, de las que más de la mitad pertenecen a la zona patrimonial, mientras que el área restante se localiza en la zona de conservación./.