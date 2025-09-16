Presidenta del Parlamento búlgaro destaca los lazos especiales con Vietnam

Hanoi (VNA) – El pueblo búlgaro siempre ha sentido un cariño especial por Vietnam, aseguró la presidenta de la Asamblea Nacional de Bulgaria,

La presidenta de la Asamblea Nacional de Bulgaria, Nataliya Kiselova con la embajadora vietnamita, Nguyen Thi Minh Nguyet (Fuente: VNA)

, durante su reciente encuentro con la embajadora vietnamita, Nguyen Thi Minh Nguyet.



Al felicitar a Vietnam por el 80.º aniversario de su Día Nacional, Kiselova manifestó su satisfacción por la evolución positiva de las relaciones bilaterales a lo largo de los últimos 75 años, especialmente mediante visitas y contactos de alto nivel.



La líder parlamentaria elogió el aporte de la comunidad vietnamita al desarrollo socioeconómico de Bulgaria y subrayó que su país valora profundamente sus vínculos con Vietnam, al que considera un socio confiable y con un rol geoestratégico clave en el Sudeste Asiático y en Asia.



Kiselova coincidió con las propuestas de la diplomática vietnamita para reforzar la cooperación parlamentaria, entre ellas el impulso a los grupos parlamentarios de amistad y el intercambio de experiencias legislativas, iniciativas que consideró fundamentales para estrechar aún más los lazos entre ambas naciones.



Asimismo, dio la bienvenida a la próxima visita de la delegación del Consejo Étnico de la Asamblea Nacional de Vietnam, y aseguró que el Parlamento búlgaro trabajará estrechamente para garantizar que dicha visita logre resultados concretos y contribuya al fortalecimiento de la cooperación parlamentaria.



Por su parte, Nguyen Thi Minh Nguyet destacó que, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 75 años, la amistad tradicional entre Vietnam y Bulgaria se ha mantenido firme y en constante desarrollo, siendo la cooperación parlamentaria un pilar esencial.



Agradeció la colaboración activa entre ambos Parlamentos, reflejada en recientes visitas de alto nivel, que han permitido avanzar en áreas como la legislación, la economía, el comercio y el intercambio de experiencias.



Expresó su esperanza de que ambas partes sigan promoviendo el intercambio de delegaciones, las reuniones virtuales y la coordinación en foros parlamentarios multilaterales como la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Reunión Asia-Europa (ASEP).



Reafirmó su compromiso de aprovechar al máximo su mandato para llevar las relaciones entre Vietnam y Bulgaria a una nueva etapa, a través del fomento del diálogo político de alto nivel, el fortalecimiento del comité intergubernamental, las consultas políticas, y la expansión de los vínculos económicos, comerciales, inversionistas, culturales y entre personas.



Además, propuso una serie de áreas prioritarias para la cooperación, incluyendo la implementación efectiva de los acuerdos parlamentarios existentes, el incremento de las visitas bilaterales y el intercambio de experiencias en materia legislativa y de gobernanza.



También planteó la necesidad de fortalecer las asociaciones económicas, comerciales y de inversión en sectores con alto potencial como la agricultura, la industria farmacéutica, la educación y la formación, las tecnologías de la información, la transformación digital y la transición verde, al tiempo que se intensifican los intercambios culturales, educativos y estudiantiles, las becas y la conexión entre los pueblos de ambos países./.