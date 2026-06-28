Preservan y digitalizan las xilografías de la pagoda Tram Gian

Xilografías de la pagoda Tram Gian. Fuente: VNA

Las xilografías de la pagoda Tram Gian, en la comuna de An Phu, ciudad de Hai Phong, reconocidas como Tesoro Nacional de Vietnam, son objeto de labores de conservación, promoción, educación patrimonial y digitalización para difundir sus valores culturales y vincular su preservación al desarrollo del turismo sostenible.

El reconocimiento como Tesoro Nacional, otorgado por el Primer Ministro de Vietnam mediante la Decisión No. 73/QD-TTg del 18 de enero de 2024, destaca la relevancia histórica, cultural, religiosa y artística de este singular patrimonio documental.

En los últimos años, la colección ha sido conservada en condiciones adecuadas para garantizar su durabilidad y seguridad. Según el venerable Thich Tuc Phuong, abad de la pagoda Tram Gian, el recinto prevé organizar cursos de formación para monjes y monjas, contribuyendo así a fortalecer su papel como centro budista tradicional.

La Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político, emitida el 7 de enero de 2026 sobre el desarrollo cultural de Vietnam, establece entre sus principales soluciones la inversión en la conservación, restauración y promoción del patrimonio cultural, integrándolas en los objetivos de desarrollo sostenible en los ámbitos ambiental, cultural, económico y social, vinculados al bienestar de las comunidades.

El venerable Thich Tuc Phuong, abad de la pagoda Tram Gian, presenta xilografías de la pagoda Tram Gian. Fuente: VNA

Las autoridades de la comuna de An Phu también han intensificado las actividades de divulgación, organizado visitas educativas para estudiantes, promovido el patrimonio en plataformas digitales y exhibido las xilografías para los visitantes. No obstante, la localidad aún enfrenta dificultades relacionadas con la financiación para la conservación y la disponibilidad de personal especializado.

En el futuro, las autoridades aspiran a acelerar la digitalización de los materiales, conectar este patrimonio con otros sitios históricos y culturales para ampliar su difusión y contribuir a la preservación del legado cultural vinculada al desarrollo turístico y a una vida cultural sostenible.

La pagoda Tram Gian, también conocida como Yen Ninh o An Binh, fue construida durante la dinastía Ly y restaurada en diversas ocasiones a lo largo de la historia. Con cerca de cien estancias y su condición de importante centro budista de la escuela Zen Lam Te, fue un destacado lugar de formación monástica y de impresión de textos budistas.

Actualmente conserva 896 xilografías elaboradas en madera de caqui, correspondientes a 26 colecciones de escrituras budistas, además de algunas piezas cuya denominación aún no ha sido identificada. La mayoría fueron grabadas durante la dinastía Nguyen, mientras que algunas datan de los siglos XVII y XVIII; la más antigua fue realizada en 1750 bajo el reinado del emperador Le Canh Hung.

La colección incluye sutras, códigos monásticos, tratados, documentos rituales, talismanes y otros textos utilizados en ceremonias budistas. Muchas obras reflejan las características propias del linaje Bo Da–Yen Ninh y de la escuela Zen Lam Te en el norte de Vietnam durante el siglo XVIII. Además de caracteres chinos, algunas xilografías están grabadas en escritura Nom, lo que evidencia el uso de varios sistemas de escritura en la difusión del budismo en Vietnam.

Las piezas fueron elaboradas por artesanos de los tradicionales pueblos de Thanh Lieu y Lieu Trang (actualmente pertenecientes al barrio de Tan Hung, ciudad de Hai Phong) mediante técnicas de gran refinamiento.

Además de su valor documental, numerosas xilografías poseen un notable valor artístico gracias a sus motivos decorativos inspirados en el budismo. Su contenido también refleja la convergencia del confucianismo, el budismo y el taoísmo en la vida espiritual del pueblo vietnamita./.