Preservan en Vietnam memoria de Guerra de Indochina mediante conservación de archivos fotográficos

Hanoi (VNA) - En la aldea fotográfica Lai Xa en la comuna de Hoai Duc, el Museo de Hanoi en cooperación con el Museo Americano de Historia Natural de Estados Unidos, organizó un seminario de capacitación sobre conservación de colecciones fotográficas, como parte del proyecto “Preservar y conservar la memoria 50 años después de la Guerra de Indochina”.

El grupo de trabajo visita el Museo de Fotografía Lai Xa, en la comuna de Hoai Duc, Hanoi. Foto: VNA

El proyecto fue lanzado el mes pasado, con una primera fase centrada en el inventario y digitalización del patrimonio material y de memoria, especialmente fotografías de mártires en la aldea de Lai Xa. El equipo del proyecto visitó a 44 familias de mártires, digitalizó documentos de 39 de ellas y compartió conocimientos sobre conservación fotográfica directamente en la comunidad.

Según Nguyen Van Huy, director del Museo Nguyen Van Huyen, a pesar de que Lai Xa es una aldea con más de 120 años de tradición fotográfica, enfrenta el riesgo de “pérdida de memoria” cuando muchas familias ya no conservan fotografías de sus seres queridos fallecidos. Las causas principales son la guerra, desastres naturales, condiciones de vida difíciles y, sobre todo, la falta de conocimientos técnicos sobre la conservación de fotos. Muchas personas aún consideran las fotos originales solo recuerdos, sin reconocer su valor como testigos históricos invaluables.

El director subrayó que la situación de Lai Xa refleja un desafío general en la preservación del patrimonio comunitario. Los museos no solo deben ser espacios de almacenamiento, sino también puentes que conecten el conocimiento especializado con la población, creando un ecosistema sostenible “Museo – Comunidad”, en el cual los especialistas ofrecen apoyo técnico y educativo, mientras que la comunidad comparte materiales para enriquecer el patrimonio nacional.

Por su parte, el director del Museo de Hanoi, Nguyen Tien Da, señaló que el seminario tiene como objetivo mejorar el conocimiento y las habilidades prácticas en la conservación de fotografías, un componente valioso de la memoria histórica nacional.

En la cita, los expertos del Museo Americano de Historia Natural compartieron teoría y práctica sobre causas del deterioro fotográfico, principios de conservación y técnicas de tratamiento tanto en comunidades como en archivos museísticos.

Barbara Joan Phodes, experta en conservación del mencionado museo estadounidense, valoró positivamente los resultados iniciales del proyecto, considerándolos una base sólida para futuras etapas.

El seminario, que se celebra del 15 al 17 del presente mes, no solo mejora la capacidad profesional, sino que también fortalece los vínculos entre museos y centros de archivo en la tarea de conservar documentos fotográficos de manera más profesional y eficaz, contribuyendo a preservar la memoria histórica común de la comunidad./.