Báo Ảnh Việt Nam

Noticieros

Preservan el canto Then para difundir identidad cultural de región norte de Vietnam

La provincia vietnamita de Bac Ninh impulsa la preservación del canto Then, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad reconocido por la UNESCO.

Bac Ninh, Vietnam (VNA) - La norteña provincia vietnamita de Bac Ninh conserva la práctica ritual del Then, inscrita por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, cuyos sonidos del instrumento musical Tinh y melodías sencillas y emotivas en el espacio cultural regional se han convertido en una expresión arraigada transmitida de generación en generación.

    Enseñanza del canto Then a los miembros del club del canto Then y el instrumento musical Tinh en la comuna de Luc Ngan, de la provincia de Bac Ninh. (Fuente: VNA)

 

Para las etnia Tay y Nung, el canto Then ha sido durante siglos una práctica espiritual habitual, que incluye el Then ritual de carácter sagrado y el Then artístico con melodías alegres.

Cada domingo por la tarde, los miembros del club del canto Then y el instrumento musical Tinh de la comuna Luc Ngan se reúnen en la casa cultural de la aldea Cau Chet, donde los mayores enseñan a los jóvenes a mantener viva la tradición.

Fundado en 2011 con 11 miembros, el club reúne hoy a cerca de 60 integrantes de tres generaciones, entre ellos jóvenes que se acercan al Then mediante Internet y clases en línea y niños como Ly Thi Ngoc Nhung, de 10 años, quien ya lo ha interpretado en diversos concursos.

Desde 2004, el sector cultural de Bac Ninh ha investigado y recopilado datos sobre artistas, practicantes y objetos relacionados con el Then. En 2015, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo lo incluyó en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial nacional; y en 2019, la práctica del Then fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

La provincia ha desarrollado múltiples iniciativas: organizar decenas de cursos de canto y el instrumento musical Tinh con cerca de 200 alumnos; introducir el Then en escuelas; establecer 20 clubes comunitarios; y vincularlo al turismo cultural en Son Dong y Yen The. Al mismo tiempo, se honra a los artistas, se otorgan apoyos financieros y se fomenta la creatividad artística.

El Then también se difunde mediante festivales, jornadas culturales y grandes programas artísticos. Según Nguyen Van Dap, subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Bac Ninh, la preservación del Then requiere la participación de toda la comunidad: ampliar los clubes, integrarlo en la educación, conectarlo con el turismo experiencial y aprovechar la tecnología digital para producir materiales audiovisuales en redes sociales./.

VNA/VNP

Artículos siguientes

Ver más

Top