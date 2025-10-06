Preservan el canto Then para difundir identidad cultural de región norte de Vietnam

Bac Ninh, Vietnam (VNA) - La norteña provincia vietnamita de Bac Ninh conserva la práctica ritual del Then, inscrita por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, cuyos sonidos del instrumento musical Tinh y melodías sencillas y emotivas en el espacio cultural regional se han convertido en una expresión arraigada transmitida de generación en generación.

Enseñanza del canto Then a los miembros del club del canto Then y el instrumento musical Tinh en la comuna de Luc Ngan, de la provincia de Bac Ninh. (Fuente: VNA)

Para las etnia Tay y Nung, el canto Then ha sido durante siglos una práctica espiritual habitual, que incluye el Then ritual de carácter sagrado y el Then artístico con melodías alegres.

Cada domingo por la tarde, los miembros del club del canto Then y el instrumento musical Tinh de la comuna Luc Ngan se reúnen en la casa cultural de la aldea Cau Chet, donde los mayores enseñan a los jóvenes a mantener viva la tradición.

Fundado en 2011 con 11 miembros, el club reúne hoy a cerca de 60 integrantes de tres generaciones, entre ellos jóvenes que se acercan al Then mediante Internet y clases en línea y niños como Ly Thi Ngoc Nhung, de 10 años, quien ya lo ha interpretado en diversos concursos.

Desde 2004, el sector cultural de Bac Ninh ha investigado y recopilado datos sobre artistas, practicantes y objetos relacionados con el Then. En 2015, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo lo incluyó en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial nacional; y en 2019, la práctica del Then fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

La provincia ha desarrollado múltiples iniciativas: organizar decenas de cursos de canto y el instrumento musical Tinh con cerca de 200 alumnos; introducir el Then en escuelas; establecer 20 clubes comunitarios; y vincularlo al turismo cultural en Son Dong y Yen The. Al mismo tiempo, se honra a los artistas, se otorgan apoyos financieros y se fomenta la creatividad artística.

El Then también se difunde mediante festivales, jornadas culturales y grandes programas artísticos. Según Nguyen Van Dap, subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Bac Ninh, la preservación del Then requiere la participación de toda la comunidad: ampliar los clubes, integrarlo en la educación, conectarlo con el turismo experiencial y aprovechar la tecnología digital para producir materiales audiovisuales en redes sociales./.