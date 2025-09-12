Presentan logotipo oficial de 80.º aniversario de primeras elecciones generales de Vietnam

Hanoi (VNA) – El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam aprobó el logotipo diseñado por Ho Sy Khai, de la provincia de Dong Thap, para su uso oficial en las comunicaciones y actividades promocionales por el 80.º aniversario de las primeras elecciones generales del país (6 de enero de 1946).



El logotipo diseñado por Ho Sy Khai, de la provincia de Dong Thap (Foto: VNA)



El logotipo presenta la imagen central del Presidente Ho Chi Minh emitiendo su voto, representada con fuertes contrastes gráficos que recuerdan los primeros años de resistencia y construcción nacional tras la independencia. Con unidad y patriotismo, el pueblo vietnamita, junto con el Gobierno Provisional, superó inmensas dificultades, aportó recursos y esfuerzos para combatir la hambruna, el analfabetismo y la agresión extranjera, y el 6 de enero de 1946 ejerció sus derechos y deberes ciudadanos en las primeras elecciones generales, reafirmando la independencia y la soberanía nacionales.



Dominado por el rojo de la bandera nacional, el logotipo encarna la tradición patriótica, el fervor revolucionario, la unidad y la resiliencia del pueblo vietnamita, así como su firme aspiración a la independencia, la libertad y la lealtad al Partido. Una estrella amarilla, símbolo de la bandera nacional, se coloca sobre el fondo rojo, representando la antorcha que ilumina el camino de la nación hacia el socialismo.



El logotipo tiene como fondo el número 80, diseñado con un estilo dinámico para conmemorar el 80.º aniversario de la Asamblea Nacional (AN), el máximo órgano representativo del pueblo y el órgano supremo del poder estatal de la República Socialista de Vietnam, encargado de la autoridad constitucional y legislativa, y la supervisión de las actividades del Estado. Para subrayar aún más el papel de la AN, la imagen de su sede se coloca detrás de la del Presidente Ho Chi Minh, creando equilibrio, solidez y profundidad.



La urna electoral se simplifica en un bloque blanco que exhibe de forma prominente el emblema nacional de Vietnam, integrado armoniosamente en el diseño general. Representa la confianza y las aspiraciones del pueblo por la paz, la independencia, la libertad y la felicidad, expresadas a través de su voto.



Esta cartera solicitó a las organizaciones y los individuos utilizar el logotipo aprobado de acuerdo con las especificaciones de diseño para garantizar su precisión y coherencia./.