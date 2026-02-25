Presentan libro “Vietnam radiante” sobre los logros del XIII Congreso del Partido

El libro "Vietnam Radiante: Logros del XIII Congreso Nacional del Partido". Fuente: VNA

La Editorial Política Nacional Su that (Verdad), en coordinación con la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), presentó en Hanoi el libro "Vietnam Radiante: Logros del XIII Congreso Nacional del Partido".



En su intervención en la ceremonia, efectuada la víspera, el prof. asociado, doctor Vu Trong Lam, director y editor jefe de la Editorial Política Nacional Su that, destacó que el XIII mandato del Partido fue un período de especial importancia en la historia del desarrollo nacional.



Con un sistema de argumentos científicos y rigurosos, datos y documentos de gran valor, el libro resume la impresionante trayectoria de desarrollo de Vietnam en los últimos cinco años (2021-2025), destacando el sabio liderazgo y la dirección del Comité Central del Partido, el Buró Político y el Secretariado, la administración drástica y flexible del Gobierno, el apoyo de la Asamblea Nacional y, especialmente, la unidad y el consenso de toda la nación.



Las resoluciones y políticas del Partido, implementadas eficazmente, han demostrado la cientificidad, la corrección, la estabilidad y la sostenibilidad de las directrices de desarrollo del país, plasmando vívidamente el lema "La voluntad del Partido concuerda con el corazón del pueblo". Los logros alcanzados en el XIII mandato del Partido han reafirmado la valentía y la inteligencia vietnamitas.



Esto seguirá siendo el motor para que todo el Partido, el pueblo y el ejército se unan y luchen con mayor determinación y esfuerzo; sean más dinámicos y creativos, y aprovechen con prontitud todas las oportunidades y ventajas. Superar con firmeza todas las dificultades y desafíos para llevar el país a una nueva era de desarrollo, una era de ascenso nacional; completar con éxito los objetivos y tareas establecidos para el XIV Congreso Nacional del Partido y los años siguientes.



El libro se divide en tres partes. La primera presenta los logros sobresalientes en la renovación, la integración y el desarrollo, desde la perfección del sistema de mercado socialista, la estabilidad macroeconómica, el impulso del crecimiento sostenible, hasta la construcción y corrección del Partido, la valorización de la cultura, el fortalecimiento de la defensa, la seguridad y la diplomacia.



La segunda resalta el creciente papel, posición y prestigio internacional de Vietnam después de 40 años de renovación; y la tercera proyecta el contexto futuro, identifica oportunidades y desafíos, y detalla las aspiraciones y perspectivas de desarrollo del país hasta 2030 y 2045.



El subjefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del PCV, Tran Thanh Lam, afirmó que se trata de un meticuloso trabajo de síntesis, con profundos fundamentos teóricos y prácticos, que ha esclarecido grandes logros y lecciones importantes; y que, al mismo tiempo, ha contribuido a difundir la fe y a despertar la aspiración de desarrollar el país en la nueva era.



No solo es un resumen de los logros del XIII Congreso del Partido, sino que también es un valioso documento que sirve hoy para la información, la propaganda y la educación política e ideológica./.