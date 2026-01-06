Presentan libro sobre los 80 años de historia del Parlamento vietnamita

Hanoi (VNA) - Un nuevo libro que narra ocho décadas de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam se presentó la víspera, coincidiendo con el 80.º aniversario de las primeras elecciones generales del país, el 6 de enero de 1946, y en vísperas del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista.

Estrenan libro sobre los 80 años de historia del Parlamento vietnamita (Foto: VNA)

El volumen, titulado “80 Años del Parlamento de Vietnam: Hitos Históricos”, fue publicado conjuntamente por la Editorial Política Nacional “Su That” (Verdad) y la Oficina de la Asamblea Nacional.



El vicepresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Khac Dinh propuso fortalecer los vínculos entre ambas partes, incluyendo la publicación de la segunda edición revisada y ampliada de la colección completa de documentos del Parlamento antes del 85.º aniversario de esta entidad. Además, sugirió distribuir los títulos de la editorial a los diputados en cada sesión de la Asamblea Nacional.

El director y editor jefe de la editorial Su That, Vu Trong Lam, aseguró que el libro recorre una trayectoria legislativa de 80 años, forjada por la capacidad intelectual, la determinación, la dedicación y la constante aspiración de servir al pueblo, impulsar el desarrollo nacional sostenible y asegurar un futuro mejor para las generaciones venideras.



Lo calificó como una obra meticulosamente compilada de gran valor político, histórico y práctico, que captura vívidamente la evolución de la legislatura a través de diversas fases revolucionarias.



El libro se divide en dos secciones principales. La primera, "El Presidente Ho Chi Minh y la Asamblea Nacional", se centra en el papel fundamental del líder en la creación de un Estado de derecho y del Parlamento, con especial atención a la labor electoral.



La segunda, "80 años de la Asamblea Nacional vietnamita (1946-2026)", ofrece un análisis exhaustivo de sus 15 mandatos, destacando hitos y logros fundamentales y reafirmando su importante papel y sus contribuciones a la lucha por la liberación, la construcción, la defensa y el desarrollo nacionales./.