Presentan en Hanoi libro sobre relación histórica de Ho Chi Minh con Rusia
Hanoi presentó el libro bilingüe “Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh y Rusia” por el 115 aniversario del natalicio del líder vietnamita.
Hanoi (VNA) - En el marco de las actividades conmemorativas por el 115 aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890 - 2026), se presentó hoy en Hanoi el libro bilingüe vietnamita-ruso “Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh y Rusia”.
La iniciativa también se inscribe en la celebración del 76 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Rusia (30 de enero de 1950 - 2026).
La obra ofrece una visión amplia y documentada de las actividades de Ho Chi Minh en Rusia -antes la Unión Soviética- desde principios del siglo XX hasta su fallecimiento, resaltando su papel y su influencia en el desarrollo de los vínculos entre ambos países. Asimismo, pone de relieve la continuidad y el fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre Hanoi y Moscú a lo largo de las décadas.
El volumen reúne más de 200 documentos, fotografías, manuscritos, objetos históricos, relatos y testimonios de amigos, compañeros y ciudadanos rusos que conocieron o estudiaron la figura del líder vietnamita. Este valioso conjunto de materiales contribuye a ofrecer una imagen más completa de Ho Chi Minh como héroe de la liberación nacional de Vietnam, destacada personalidad cultural, gran amigo del pueblo ruso y discípulo ejemplar de V. I. Lenin.
Según los organizadores, el libro permitirá a los lectores, especialmente a las nuevas generaciones, comprender mejor el valor histórico y la vigencia de la amistad entre Vietnam y la antigua Unión Soviética, hoy Federación Rusa, reforzando así la tradición de solidaridad y la asociación estratégica integral entre ambos países.
La industria láctea de Vietnam avanza hacia un modelo de desarrollo moderno y sostenible, centrado en la expansión de la producción de leche fresca, la mejora de la calidad de los productos y el fortalecimiento de su competitividad.