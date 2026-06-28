Presencia de Vietnam en el ITLOS envía un firme mensaje de respeto al Estado de derecho

Pretoria (VNA)- La elección de la profesora asociada y doctora Nguyen Thi Lan Anh como jueza del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) para el periodo 2026-2035 no solo reafirma el creciente prestigio y la posición internacional de Vietnam, sino que también transmite un firme mensaje en favor del respeto al derecho internacional.

Delegación vietnamita en la votación al juez del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) para el periodo 2026-2035. (Foto: VNA)





En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Sudáfrica, el profesor Hennie Strydom, presidente de la rama sudafricana de la Asociación de Derecho Internacional, destacó la relevancia de este acontecimiento.



Strydom afirmó que la elección de Nguyen Thi Lan Anh representa un avance histórico, y subrayó la importancia de garantizar una representación geográfica equilibrada en los principales organismos internacionales, como el ITLOS.



El académico señaló además que la presencia de un representante vietnamita en el ITLOS adquiere una relevancia especial debido a la situación en el Mar del Este. Según explicó, esta región continúa siendo escenario de reclamaciones territoriales superpuestas y disputas marítimas que, conforme al derecho internacional, deben resolverse por medios pacíficos, precisamente la razón de ser del ITLOS.

Recordó que este tribunal constituye la máxima instancia judicial para la interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Como Estado ribereño, Vietnam tiene un interés directo en promover la solución pacífica de las controversias marítimas. Por lo tanto, contar con una voz oficial dentro del ITLOS reviste una importancia particular, observó.



A su juicio, este nombramiento refleja también la estrategia de Vietnam de participar de manera cada vez más activa en los mecanismos multilaterales.



En los últimos años, el país ha ampliado su presencia en diversas organizaciones internacionales, demostrando su capacidad para contribuir de forma significativa al desarrollo del derecho internacional del mar, especialmente en la gestión de las disputas marítimas.



El profesor consideró que la política exterior de Vietnam ha mantenido una orientación constante hacia la resolución pacífica de los conflictos y el fortalecimiento del sistema multilateral, un enfoque especialmente necesario en el complejo contexto internacional actual.



Expresó su confianza en que Vietnam trasladará esa visión al trabajo jurisdiccional del ITLOS y afirmó que el derecho internacional necesita voces comprometidas con la defensa de las soluciones pacíficas y con el fortalecimiento del Estado de derecho en los asuntos relacionados con los mares y los océanos.



Según el profesor, no es posible construir una comunidad internacional próspera sobre la base de amenazas o de la disuasión militar. Por ello, sostuvo que el mundo necesita un sólido contrapeso pacífico, impulsado en gran medida por los países del Sur Global.



Strydom afirmó que la contribución de Vietnam a este proceso reviste una importancia extraordinaria. A su juicio, la elección de Nguyen Thi Lan Anh envía un mensaje contundente a los países de renta media y de tamaño intermedio: seguir el ejemplo de Vietnam e incorporarse activamente a los mecanismos internacionales.



Solo así, concluyó, será posible avanzar hacia un futuro en el que las instituciones internacionales gocen de plena confianza y las relaciones entre los Estados se rijan por el imperio del derecho./.