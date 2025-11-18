Preparativos avanzan para el XIV Congreso Nacional del Partido

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político, miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe del Subcomité de Organización del XIV Congreso del Partido, Tran Cam Tu, presidió hoy la reunión del Subcomité de Organización del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam (PCV) para evaluar los avances en los preparativos de la magna cita.



En la reunión. (Fuente: VNA)



En la sesión participaron miembros del Comité Central del PCV y jefes de departamentos, Ministerios y ramas que integran el Subcomité.



Durante la reunión, Lam Thi Phuong Thanh, integrante del Comité Central del Partido y subjefa permanente de la Oficina del Comité Central del Partido, presentó un informe sobre la coordinación del trabajo organizativo desde la reunión del 24 de octubre.



Según explicó, la mayoría de las obras de mejora y reparación del Centro Nacional de Convenciones ya están completadas y las tareas clave de los grupos de trabajo avanzan según lo previsto.



Por su parte, Tran Cam Tu destacó que los organismos y unidades han cumplido prácticamente todas sus tareas, asegurando la calidad del trabajo. Además, reiteró, varias propuestas y recomendaciones fueron consideradas viables.

Con poco más de dos meses para el Congreso, enfatizó la necesidad de mantener los esfuerzos, seguir las directrices del Buró Político, garantizar profesionalismo y calidad, enfocarse en las siete tareas clave, perfeccionar eslóganes y presentaciones, preparar la recepción de delegados nacionales e internacionales y realizar un ensayo general.



El dirigente partidista también pidió a la Oficina del Comité Central del PCV coordinar con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo la finalización del diseño de las credenciales para delegados e invitados antes del 20 de diciembre. Asimismo, solicitó completar el plano de asientos, la decoración del salón del Centro Nacional de Convenciones y asegurar un ambiente solemne y organizado.



Sobre la decoración de la zona central de Ba Dinh, la avenida Thang Long, calles y centros locales, se acordó seguir el plan del Comité del Partido de Hanoi y coordinar con la Comisión de Propaganda y Movilización de Masas del Comité Central del PCV para garantizar estética, sencillez y armonía con el entorno urbano, de acuerdo con las directrices del Buró Político.



Tran Cam Tu subrayó también la importancia de garantizar seguridad absoluta, así como logística y recepción bien planificadas durante noviembre y diciembre de 2025.



Por último, pidió a los miembros del Subcomité cumplir con sus responsabilidades, coordinar sus actividades y que la Oficina del Comité Central del PCV supervise y asegure la finalización exitosa de todos los preparativos del XIV Congreso Nacional del Partido./.