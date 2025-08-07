Preparan operaciones de rescate en Bahía de Ha Long ante situaciones imprevistas

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - Con el fin de reforzar la seguridad para los turistas que visitan y pernoctan en la Bahía de Ha Long, desde el 6 de agosto, el Comando Militar de la provincia norvietnamita de Quang Ninh ha desplegado un barco sanitario y dos lanchas móviles para patrullar las 24 horas del día en la zona.

Embarcaciones del Comando Militar Provincial de Quang Ninh patrullan en la Bahía de Ha Long. (Foto: VNA)



Las unidades patrullan diariamente de 7:00 a las 18:00 horas en las rutas turísticas, con una embarcación atracada de forma permanente en la isla Ti Top.



De 18:00 a 7:00 del día siguiente, los barcos se reagrupan en la isla Tuan Chau para mantener turnos de guardia continua, garantizando una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.



Según el primer coronel Nguyen Ngoc Son, subcomandante del Comando Militar provincial, cada turno cuenta con entre seis y ocho efectivos, incluyendo equipos de comunicaciones y sanitarios. El barco sanitario está equipado con camillas, botellas de oxígeno, extintores y otros equipos necesarios para participar en labores de búsqueda, rescate y atención de emergencias en la bahía.

Además, las fuerzas competentes locales intensifican las inspecciones de seguridad en los puertos. Diversos equipos de trabajo patrullan las rutas marítimas en coordinación con las autoridades portuarias. El departamento de Construcción de Quang Ninh realiza controles sorpresa para supervisar el cumplimiento de las normativas de seguridad en el transporte acuático de las embarcaciones turísticas ancladas en los puntos de visita.



Previamente, el Comité Popular provincial cooperó con el Instituto Nacional de Ciencias de la Tierra para instalar sistemas de alerta temprana sobre fenómenos meteorológicos como tormentas eléctricas y rayos en zonas clave, incluyendo las bahías de Ha Long y Bai Tu Long, así como áreas costeras.



Esta medida es esencial para salvaguardar a las personas y medios de transporte, al tiempo que apoya el desarrollo socioeconómico de la provincia.



En el primer semestre de 2025, Quang Ninh recibió unos 12,1 millones de visitantes, incluidos 2,3 millones de extranjeros. La provincia espera alcanzar los 20 millones de visitantes y un ingreso total estimado de dos mil millones de dólares por turismo en todo el año./.