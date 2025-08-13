Prensa surcoreana destaca visita de líder partidista vietnamita

Seúl (VNA)- La prensa surcoreana continuó destacando las actividades realizadas en el marco de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y su esposa, Ngo Phuong Ly, acompañados por una delegación nacional de alto nivel, a Corea del Sur del 10 al 13 de agosto.



Un artículo publicado por la agencia de noticias Yonhap (Foto: VNA)

Según la agencia de noticias Yonhap, esta es la primera visita de un líder extranjero al país peninsular desde que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, asumió el cargo en junio pasado. Durante su estancia, el dirigente vietnamita visitó la Universidad de Yonsei, donde pronunció un discurso y fue condecorado con el título de Doctor Honoris Causa.



El sitio web koreaherald.com publicó un artículo sobre la cooperación entre el Grupo de Correos y Telecomunicaciones de Vietnam (VNPT) y las empresas surcoreanas KIRA y LG CNS en el sector de los centros de datos. Esta alianza incluye un proyecto de inversión conjunta en Vietnam para desarrollar un centro con una capacidad inicial de 20 a 30 megavatios, así como la operación y prestación de servicios relacionados con centros de datos en el mercado vietnamita. El artículo también destacó la prioridad del país indochino en acelerar la transformación digital y desarrollar la economía digital.



Además, koreaherald.com resaltó que los dos países se han comprometido a fortalecer la cooperación en tecnologías avanzadas, cadenas de suministro y energía. En el Foro Económico Vietnam-Corea del Sur, celebrado el 12 de agosto, ambas partes acordaron implementar medidas concretas para alcanzar el objetivo de 150 mil millones de dólares en comercio bilateral para 2030.



La prensa surcoreana también informó sobre el diálogo acerca de la cooperación en el desarrollo de las industrias culturales, copresidido por el ministro vietnamita de Cultura, Deportes y Turismo, Nguyen Van Hung, y su homólogo surcoreano, Chae Hwi Young./.