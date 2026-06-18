Prensa revolucionaria vietnamita en era digital

Hanoi (VNA) - La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) les presenta un artículo del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, con motivo del Día de la Prensa Revolucionaria de la nación indochina (21 de junio).

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con 101 periodistas ejemplares que han sido galardonados con el Premio Nacional de Prensa a lo largo de las distintas ediciones del certamen. (Foto: VNA)



PRENSA REVOLUCIONARIA DE VIETNAM EN LA ERA DIGITAL



Tras más de un siglo acompañando el devenir de la nación, la prensa revolucionaria vietnamita está entrando en una etapa de desarrollo nueva y distinta en casi todos los ámbitos. El espacio digital se ha convertido en un componente esencial de la vida cotidiana. Las tecnologías digitales, los macrodatos (big data), la inteligencia artificial, las redes sociales y las plataformas transfronterizas de comunicación han transformado de manera radical la forma en que la información se produce, distribuye, recibe y verifica.



En la actualidad, los ciudadanos estudian, trabajan, se comunican, realizan transacciones comerciales, se entretienen, expresan sus opiniones y participan en los asuntos sociales a través de plataformas en línea. El flujo de información, cada vez más rápido y diverso, ofrece enormes oportunidades para la difusión del conocimiento, el fortalecimiento de la democracia social y el impulso de la innovación. Las grandes directrices del Partido, las nuevas políticas del Estado y las informaciones positivas pueden llegar simultáneamente a decenas de millones de personas mediante múltiples formatos y canales. La tecnología ha permitido que la prensa esté más cerca de la ciudadanía y tenga retroalimentación de manera más ágil e inmediata.



Sin embargo, el entorno digital también ha incrementado la complejidad del ámbito informativo, haciéndolo más vulnerable a las emociones pasajeras, la desinformación, la manipulación algorítmica y las actividades deliberadas de difusión de contenidos con fines específicos. Las noticias falsas, las informaciones sesgadas, ambiguas o engañosas, las imágenes y audios manipulados, los contenidos generados por inteligencia artificial, las infracciones de derechos de autor, los ciberataques y el robo de datos se producen con una sofisticación cada vez mayor. La información errónea puede propagarse ampliamente antes de que la verdad tenga la oportunidad de ser verificada. Asimismo, la manipulación y descontextualización de declaraciones públicas puede perjudicar la reputación de personas e instituciones e incluso afectar la confianza de la ciudadanía en las políticas del Partido y del Estado.



En el nuevo orden comunicacional, la prensa ya no ocupa una posición cercana al monopolio en la difusión de noticias. A finales de 2025, Vietnam contaba con aproximadamente 85,6 millones de usuarios de Internet, equivalentes al 84,2 % de la población, así como con cerca de 79 millones de perfiles registrados en redes sociales. Según las estadísticas más recientes, el número total de cuentas vietnamitas activas en redes sociales nacionales ronda los 110 millones, mientras que las cuentas registradas en plataformas extranjeras alcanzan aproximadamente los 203 millones. Este entorno digital ofrece a la prensa la oportunidad de acceder a una audiencia más amplia que nunca, pero también la obliga a competir directamente con el inmenso volumen de contenidos generados por plataformas y usuarios a cada hora y a cada minuto. En el espacio digital, prácticamente cualquier individuo puede difundir información, y cualquier cuenta en redes sociales puede ejercer influencia dentro de una determinada comunidad.



Sin embargo, estos cambios no han reducido el papel de la prensa revolucionaria. Por el contrario, cuanto más abundante es la información, mayor es la necesidad de que la sociedad disponga de fuentes confiables capaces de distinguir qué es verdadero, qué requiere aún verificación y qué no es más que el resultado de emociones colectivas o de manipulaciones deliberadas. Ello exige profesionalismo, rigor en el ejercicio periodístico y firmeza frente a todo tipo de presiones. La prensa debe ser el lugar al que acudan los ciudadanos cuando necesiten una confirmación fiable de los hechos, y no un espacio que simplemente siga las tendencias del momento. La sociedad necesita referentes confiables para comprender correctamente la realidad. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido, a quién afecta, dónde recaen las responsabilidades y qué soluciones cuentan con fundamentos sólidos.



El espacio digital también requiere productos periodísticos sustentados en datos sólidos, diversos en contenido, ricos en formas de expresión y profundos en el análisis de las políticas públicas. Muchos de los desafíos actuales, desde la transformación digital, la transición verde y la reforma administrativa hasta las políticas de bienestar social y las fluctuaciones de la economía internacional, resultan difíciles de comprender a través de informaciones fragmentadas o aisladas. Por ello, la responsabilidad de la prensa no consiste únicamente en informar con mayor rapidez, sino, ante todo, en hacerlo con mayor precisión, mayor profundidad y una utilidad social más significativa.



Desde esta perspectiva, la transformación digital de la prensa no puede entenderse simplemente como la creación de más portales electrónicos, la apertura de cuentas en redes sociales o la incorporación de equipos tecnológicos modernos. Debe concebirse como un proceso integral de renovación que abarque el pensamiento directivo, el modelo organizativo de las redacciones, los procesos de producción, la gestión de datos, la distribución de contenidos, la medición de audiencias, la economía de los medios y la cultura profesional. El periodismo digital no es el periodismo tradicional trasladado a una nueva plataforma, sino una nueva forma de organización adaptada a un contexto completamente distinto.



Dentro de las redacciones, cada pieza periodística debe ser concebida como un producto informativo con objetivos claramente definidos. Todas las formas de presentación deben ajustarse a un mismo estándar: precisión, sentido humanista, verificación rigurosa y responsabilidad social. Es necesario evitar la situación en la que se mantiene el rigor en los canales principales mientras se adoptan prácticas más laxas en plataformas secundarias. Cuanto más multiplataforma sea el periodismo, mayor debe ser la coherencia de sus estándares profesionales.



En la era digital, los datos constituyen uno de los pilares fundamentales del periodismo. Los datos no son simplemente cifras; representan la base de la verificación y una herramienta esencial para construir y transmitir contenidos periodísticos de manera más convincente, integral y fundamentada. Las principales agencias de noticias y organizaciones periodísticas de prestigio en el mundo destinan actualmente importantes inversiones al desarrollo de infraestructuras de datos y asignan recursos humanos significativos a esta labor. Cuando los datos se construyen y gestionan adecuadamente, el periodismo fortalece su capacidad de persuasión y adquiere una mayor aptitud para identificar problemas de manera temprana.



Otro desafío de gran relevancia es la capacidad de mantener la iniciativa frente a las plataformas transfronterizas. La prensa debe llegar allí donde se encuentra el público, utilizando todos los canales y plataformas disponibles, pero no puede permitirse depender de algoritmos externos. Si los medios de comunicación se limitan a perseguir las cifras de audiencia y adaptarse a los mecanismos de recomendación de terceros, corren el riesgo de perder el control sobre los datos de sus lectores, sobre la distribución de sus contenidos, sobre su identidad editorial y, en última instancia, de quedar expuestos a los cambios de algoritmos establecidos por actores ajenos. Ejercer el dominio del espacio digital significa saber aprovechar las plataformas globales y, al mismo tiempo, construir canales propios, comunidades propias de lectores, bases de datos propias y una marca informativa propia basada en la confianza.



Por ello, es necesario tener una comprensión más profunda y completa del concepto de soberanía informativa nacional. La prensa revolucionaria debe constituirse en una fuerza principal para la protección de dicha soberanía. Defender la soberanía informativa no significa adoptar una actitud de aislamiento. Vietnam necesita una prensa digital de proyección internacional sólida, multilingüe y multimedia, capaz de transmitir al mundo los mensajes del país mediante un lenguaje moderno y una identidad genuinamente vietnamita. Los logros del proceso de renovación nacional, los valores culturales de la nación y la política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, paz, amistad, cooperación y desarrollo deben presentarse a través de productos comunicativos atractivos y respaldados por datos convincentes. Para cumplir esta misión, la prensa necesita disponer de recursos que garanticen un desarrollo sostenible. La economía digital de los medios de comunicación no es incompatible con los objetivos ni con las orientaciones de la prensa revolucionaria. Una prensa carente de recursos difícilmente podrá invertir en tecnología, proteger los derechos de autor, formar a sus profesionales y retener a los talentos más cualificados. Sin embargo, la sostenibilidad económica debe estar al servicio de la misión periodística y no conducir a los medios hacia el sensacionalismo, la búsqueda indiscriminada de audiencia, la explotación de la vida privada o la mercantilización de la información política y social. La prensa necesita nuevas fuentes de ingresos procedentes de las suscripciones digitales, la explotación legítima de sus derechos de autor, los servicios basados en datos y los contenidos especializados de alto valor añadido. Sin un modelo económico digital sólido y saludable, será difícil preservar la capacidad de invertir en contenidos de calidad, periodismo de investigación, análisis, verificación y protección de la propiedad intelectual.

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La protección de los derechos de autor en el entorno digital y la era de la inteligencia artificial también debe asumirse con el máximo rigor. Los contenidos periodísticos son el resultado de un proceso de creación intelectual, trabajo de campo, verificación, edición, inversión financiera y responsabilidad jurídica. La copia no autorizada, la manipulación de contenidos, la agregación indiscriminada y su explotación comercial indebida debilitan los fundamentos económicos que sostienen a la prensa. Proteger los derechos de autor significa proteger el trabajo legítimo y la calidad de la información en la sociedad.

En última instancia, el factor decisivo sigue siendo el ser humano. Toda orientación y estrategia depende de las personas. El periodista de la era digital debe ser capaz de trabajar con datos, herramientas digitales, redes sociales, fuentes abiertas de información y estándares de seguridad informativa. Cuantas más herramientas existan, mayor deberá ser la solidez profesional y ética del periodista. Es indispensable evitar prácticas como publicar antes de verificar o permitir que las redes sociales marquen la agenda informativa. Ningún profesional de la comunicación debe sacrificar su credibilidad a cambio de un mayor número de visualizaciones. Antes de publicar un contenido periodístico, todo periodista debería formularse tres preguntas fundamentales: ¿es veraz?, ¿es necesario?, ¿es beneficioso para la sociedad?

Los responsables de los medios de comunicación también deben transformarse. El editor en jefe ya no puede limitarse a supervisar contenidos, debe asumir además el papel de arquitecto de la estrategia de producto, datos, audiencias, tecnología y desarrollo del capital humano. Las organizaciones periodísticas necesitan construir una nueva cultura de trabajo basada en la profesionalidad, la disciplina en los procesos de verificación, la capacidad de respuesta rápida, la apertura a la innovación y la disposición a experimentar sin renunciar a las normas. La actualización permanente de las competencias profesionales debe convertirse en una tarea continua, con especial atención a la verificación digital, la seguridad de los datos, el periodismo multiplataforma, la ética frente a la inteligencia artificial y el cumplimiento de la legislación sobre propiedad intelectual.

En el contexto de la entrada en vigor, el 1 de julio de 2026, de la Ley de Prensa No. 126/2025/QH15, resulta indispensable perfeccionar el marco institucional del periodismo digital. Dicho marco debe garantizar el ejercicio legítimo de la actividad periodística conforme a la ley, fomentar la innovación, crear condiciones favorables para el desarrollo de las redacciones digitales, la economía de los medios digitales y el periodismo basado en datos, así como proteger los derechos de autor y promover un uso responsable de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, debe preservarse rigurosamente la disciplina profesional; las infracciones relacionadas con la difusión de información, la ética periodística o la utilización de la actividad informativa con fines de lucro indebido deben ser detectadas y sancionadas de manera oportuna.

Una tarea urgente consiste en desarrollar una capacidad nacional de verificación de la información. Es necesario establecer una estrecha articulación entre los organismos reguladores, los principales medios de comunicación, los expertos en tecnología, las instituciones de formación, las empresas de plataformas digitales y la comunidad, con el fin de detectar, verificar, alertar y contrarrestar las noticias falsas, la falsificación de declaraciones, la suplantación de imágenes de organismos públicos y otras actividades destinadas a generar confusión informativa. Esta red debe operar con rapidez, contar con procedimientos claros y apoyarse en datos y evidencias sólidas para generar confianza y persuadir a la opinión pública.

A lo largo de todo el proceso de transformación de la prensa, el público debe ocupar una posición central. La ciudadanía digital ya no se limita a recibir información, participa activamente mediante comentarios, preguntas, procesos de verificación colectiva, aportes de datos y demandas crecientes de transparencia. La prensa debe saber escuchar a la sociedad sin dejarse arrastrar por cada reacción emocional pasajera; respetar el debate público, pero nunca tolerar ni legitimar contenidos nocivos o perjudiciales. En relación con las nuevas generaciones, los medios pueden innovar para mejorar su capacidad de comunicación mediante lenguajes, formatos y plataformas adecuados, pero sin rebajar en ningún caso sus estándares profesionales y éticos.

Por ello, la prensa revolucionaria vietnamita en la era digital debe lograr una combinación armónica entre firmeza política y capacidad tecnológica, entre ideales revolucionarios y pensamiento innovador, entre espíritu combativo y sensibilidad humanista, entre responsabilidad nacional y capacidad de integración internacional. La conquista efectiva del espacio digital no puede alcanzarse únicamente mediante consignas; debe comenzar en cada redacción, cada proceso de verificación, cada base de datos, cada producto periodístico, cada programa de formación y cada interacción de los periodistas con la ciudadanía.

Con motivo del Día de la Prensa Revolucionaria de Vietnam, deseo que los órganos de prensa y cada periodista conviertan la tradición revolucionaria en una fuerza impulsora para la innovación y el desarrollo. Los medios de comunicación deben transformarse en redacciones digitales modernas, centros de datos y conocimiento, y referentes de confianza para el pueblo. Los periodistas, por su parte, deben seguir siendo combatientes en el frente ideológico, cultural y de la información digital, firmes en sus convicciones, íntegros en su ética profesional, profundos en su sentido humanista y competentes en el dominio de las nuevas tecnologías. Con esta orientación, tengo plena confianza en que la prensa revolucionaria vietnamita continuará realizando contribuciones dignas y significativas a la causa de servir a la Patria y al pueblo en la era digital./.