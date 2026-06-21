Prensa reafirma su papel como referente de confianza y orientación social

Hai Phong, Vietnam (VNA)- El Festival Nacional de Prensa 2026 concluyó hoy en la ciudad de Hai Phong, consolidándose no solo como un espacio para reconocer la labor de la prensa revolucionaria vietnamita, sino también como un foro de debate académico y político orientado a definir el futuro de los medios de comunicación frente a los nuevos desafíos.



La Asociación de Periodistas de la Agencia Vietnamita de Noticias presidió un panel de discusión sobre la promoción de la imagen de Vietnam a través del ecosistema del periodismo digital, en el marco del Festival Nacional de Prensa 2026. (Foto: VNA)

La celebración del evento en Hai Phong aportó una nueva dinámica al encuentro, vinculando el espíritu de renovación del sector periodístico con el desarrollo socioeconómico de la ciudad portuaria.

La edición de este año reflejó avances tanto en escala como en calidad, evidenciando los esfuerzos de los medios por incorporar nuevas tecnologías y reforzar la posición de la prensa tradicional frente a la creciente competencia de las plataformas digitales transfronterizas.

Las delegaciones de distintas provincias presentaron productos periodísticos con una marcada identidad local y tuvieron la oportunidad de conocer experiencias relacionadas con las redacciones digitales.

Para los periodistas, el festival también sirvió como un espacio de interacción directa con el público y de intercambio profesional.

Durante el Foro Nacional de Prensa, los ponentes coincidieron en que la tecnología constituye una herramienta de apoyo, mientras que los valores fundamentales del periodismo siguen siendo la veracidad de la información y la profundidad de los contenidos.

En un contexto marcado por la expansión de las redes sociales, la prensa debe mantener su papel como guía de la opinión pública mediante información rigurosa y análisis de calidad. Aunque no siempre pueda competir en velocidad, continúa destacando por su credibilidad y su dimensión humana.

Uno de los temas centrales del festival fue la protección de los derechos de autor periodísticos en la era de la inteligencia artificial (IA).

Expertos y líderes de medios de comunicación advirtieron que, sin mecanismos eficaces de protección, los medios de comunicación podrían enfrentarse a dificultades inimaginables en la era de la IA.

Cuando las herramientas de IA son capaces de rastrear datos, procesar y redistribuir contenidos periodísticos en cuestión de segundos sin autorización previa, los medios de comunicación no solo sufren un perjuicio en términos de credibilidad, sino que también ven erosionadas sus fuentes de ingresos, enfatizó Le Quoc Minh, subjefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido, presidente-editor del diario Nhan Dan y titular de la Asociación de Periodistas de Vietnam.