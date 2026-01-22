Noticieros
Prensa ofrece una cobertura oportuna y precisa del XIV Congreso Nacional del Partido
Con un alto sentido de responsabilidad, periodistas de todo el país se han esforzado de manera constante por reflejar el ambiente del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), con información oportuna, precisa y vívida.
Se espera que el Congreso en curso marque el inicio de una nueva etapa en el desarrollo nacional, orientada a los objetivos de prosperidad, civilización y felicidad para el pueblo.
Como agencia nacional de noticias y órgano informativo estratégico y de confianza del Partido y el Estado, además de principal organización de comunicación multimedia del país, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) realizó una preparación exhaustiva con antelación.
La entidad movilizó a todos sus departamentos editoriales y a su red de corresponsales nacionales e internacionales para desplegar un plan integral de comunicación, ofreciendo una amplia gama de noticias y reportajes en profundidad que satisfacen las necesidades de la prensa y los medios, al tiempo que difunde información sobre el Congreso a un público amplio, tanto nacional como internacional.
Según la subdirectora general de la VNA, Nguyen Thi Su, consciente de la importancia del evento, la agencia elaboró y puso en marcha de forma proactiva un plan informativo metódico y eficaz, con el objetivo de proporcionar información oficial, fiable y diversa a los medios de comunicación nacionales y extranjeros, cumpliendo así su misión como agencia nacional de noticias.
Una de las tareas clave fue el desarrollo del sitio web especializado https://daihoidang.vn/, disponible en seis idiomas (vietnamita, inglés, francés, ruso, chino y español) y con cinco formatos de contenido, que incluyen textos, fotografías, vídeos, datos e infografías.
Esta plataforma ofrece una cobertura integral que abarca desde noticias de última hora y artículos temáticos hasta materiales de archivo sobre documentos y personal de los 13 Congresos anteriores del Partido.
Cabe destacar que, por primera vez, la VNA ha creado una base de datos de personal que incluye cerca de 150 organizaciones del Partido y más de 1.200 personas, lo que constituye una contribución concreta de sus periodistas al XIV Congreso Nacional del Partido.
Durante el desarrollo del Congreso, la VNA continúa actualizando esta plataforma con información rápida y completa para los medios nacionales e internacionales, que pueden acceder gratuitamente a los materiales a través de la sección “Danh cho bao chi” (Noticias para la prensa).
Para garantizar una cobertura intensiva, la agencia movilizó importantes recursos humanos, asignando a 93 trabajadores para cubrir directamente el Congreso y aprovechando plenamente la fortaleza de su sistema de corresponsales permanentes.
Gracias a ello, sus reportajes no solo reflejan los acontecimientos en la sede del Congreso, sino que también recogen la confianza, las expectativas y los sentimientos de cuadros, militantes del Partido y ciudadanos de todo el país, así como de las comunidades vietnamitas en el extranjero en los cinco continentes y de amigos internacionales.
La cobertura de la VNA se presenta de forma destacada y dinámica tanto en sus publicaciones impresas como digitales, y se difunde ampliamente a través de plataformas en línea. Asimismo, se ha prestado especial atención a la divulgación de información e imágenes del Congreso en las zonas de minorías étnicas mediante las ediciones impresas y electrónicas de Dan Toc va Mien Nui (Nacionalidades y Montaña) y del periódico Tin Tuc va Dan Toc (Noticias y Minorías Étnicas).
Tras tres días de Congreso, la VNA ha producido y difundido más de 200 artículos en vietnamita, más de 1.500 fotografías, cerca de 400 reportajes en cinco idiomas, 60 vídeos y decenas de infografías, los cuales han sido ampliamente reproducidos en los medios de comunicación y plataformas digitales.
Junto con la VNA, periodistas de otras agencias de prensa y de unidades de las fuerzas armadas también han demostrado un alto grado de responsabilidad.
Con una preparación meticulosa, una conducta disciplinada y un fuerte espíritu de compromiso, los reporteros han ofrecido una cobertura completa, precisa y oportuna, permitiendo al público nacional e internacional seguir de cerca los principales acontecimientos del Congreso en un ambiente dinámico y estimulante, propio de un evento político de gran relevancia nacional./.