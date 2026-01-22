Prensa ofrece una cobertura oportuna y precisa del XIV Congreso Nacional del Partido

Con un alto sentido de responsabilidad, periodistas de todo el país se han esforzado de manera constante por reflejar el ambiente del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), con información oportuna, precisa y vívida.



El miembro del Comité Central del Partido y ministro de Justicia, Nguyen Hai Ninh (izq.), visita el área de trabajo de la Agencia Vietnamita de Noticias en el centro de prensa del XIV Congreso Nacional del Partido. Fuente: VNA

Se espera que el Congreso en curso marque el inicio de una nueva etapa en el desarrollo nacional, orientada a los objetivos de prosperidad, civilización y felicidad para el pueblo.



Como agencia nacional de noticias y órgano informativo estratégico y de confianza del Partido y el Estado, además de principal organización de comunicación multimedia del país, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) realizó una preparación exhaustiva con antelación.



La entidad movilizó a todos sus departamentos editoriales y a su red de corresponsales nacionales e internacionales para desplegar un plan integral de comunicación, ofreciendo una amplia gama de noticias y reportajes en profundidad que satisfacen las necesidades de la prensa y los medios, al tiempo que difunde información sobre el Congreso a un público amplio, tanto nacional como internacional.



Según la subdirectora general de la VNA, Nguyen Thi Su, consciente de la importancia del evento, la agencia elaboró y puso en marcha de forma proactiva un plan informativo metódico y eficaz, con el objetivo de proporcionar información oficial, fiable y diversa a los medios de comunicación nacionales y extranjeros, cumpliendo así su misión como agencia nacional de noticias. Se espera que el Congreso en curso marque el inicio de una nueva etapa en el desarrollo nacional, orientada a los objetivos de prosperidad, civilización y felicidad para el pueblo.Como agencia nacional de noticias y órgano informativo estratégico y de confianza del Partido y el Estado, además de principal organización de comunicación multimedia del país, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) realizó una preparación exhaustiva con antelación.La entidad movilizó a todos sus departamentos editoriales y a su red de corresponsales nacionales e internacionales para desplegar un plan integral de comunicación, ofreciendo una amplia gama de noticias y reportajes en profundidad que satisfacen las necesidades de la prensa y los medios, al tiempo que difunde información sobre el Congreso a un público amplio, tanto nacional como internacional.Según la subdirectora general de la VNA, Nguyen Thi Su, consciente de la importancia del evento, la agencia elaboró y puso en marcha de forma proactiva un plan informativo metódico y eficaz, con el objetivo de proporcionar información oficial, fiable y diversa a los medios de comunicación nacionales y extranjeros, cumpliendo así su misión como agencia nacional de noticias.

Una de las tareas clave fue el desarrollo del sitio web especializado https://daihoidang.vn/, disponible en seis idiomas (vietnamita, inglés, francés, ruso, chino y español) y con cinco formatos de contenido, que incluyen textos, fotografías, vídeos, datos e infografías.

