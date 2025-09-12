Prensa Latina destaca el papel histórico de la Agencia Vietnamita de Noticias

Buenos Aires (VNA) - La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) ha estado estrechamente vinculada a la historia contemporánea del país durante ocho décadas, informando al mundo sobre la lucha del pueblo vietnamita por la independencia y la soberanía, afirmó el periodista cubano Martín Hacthoun, corresponsal de Prensa Latina (PL) en Buenos Aires.



El periodista cubano Martín Hacthoun, corresponsal de Prensa Latina (PL) en Buenos Aires (Fuente: VNA)



En una entrevista concedida a la VNA, con motivo del 80 aniversario de la fundación de la agencia, el jefe de la corresponsalía de PL en Argentina felicitó a la institución vietnamita por sus esfuerzos y aportes ininterrumpidos a la causa de la liberación nacional y el desarrollo del país.



Hacthoun, quien fue director de Comunicación e Imagen de PL y responsable de su Servicio de Información en idiomas, recordó la visión del presidente Ho Chi Minh al impulsar la prensa revolucionaria vietnamita y la creación de la VNA, que desde entonces acompañó cada etapa de la historia moderna de Vietnam.



“Se podrían escribir uno, dos, tres libros, y hasta realizar películas, sobre el arduo y riesgoso trabajo de los periodistas de la VNA en el Sudoeste de Vietnam, fundamentalmente durante los años de la resistencia contra el imperialismo estadounidense. La VNA también informó a su pueblo y a muchos países sobre los duros tiempos de la post-guerra, el inicio de la implementación del Doi Moi (Renovación), el despunte del desarrollo, la ampliación de las relaciones internacionales de Vietnam y la consolidación del fomento nacional, subrayó.



Con más de cuatro décadas de trabajo en PL y ex corresponsal en Hanoi, Hacthoun destacó que “hoy la VNA es un multimedio que se renueva y se proyecta joven, con muchas iniciativas informativas de su profesional colectivo de periodistas, en el que se mezclan la experiencia y sabiduría de sus más veteranos reporteros con el ímpetu de su camada más joven hombres y mujeres de la prensa, quienes aportan nuevas y renovadoras ideas”.



Respecto a la proyección internacional, subrayó que muchos han sido los hitos históricos que los vietnamitas y el mundo han conocido e interpretado a través de los ojos de la VNA, lo cual ha servido para una mejor comprensión y mayor conocimiento de esos acontecimientos.



“Las informaciones que difunde la VNA, lo cual hace en seis idiomas (vietnamita, inglés, español, ruso, chino y francés) han sido –y seguirán siendo- fuente insuperable e idónea para conocer la realidad y actualidad vietnamita, los logros de su pueblo y Gobierno, también sus grandes desafíos, su continua batalla en pos del desarrollo económico, humano y espiritual, las penurias por desastres naturales, la ampliación de sus nexos internacionales, su amplia y diversa cultura, las conferencias de alto rango que el país ha acogido como las cumbres de la APEC y la ASEAN. Gracias a la VNA se puede estar actualizado sobre Vietnam y su entorno”, expresó el periodista.



Hacthoun también evocó la cooperación histórica entre VNA y PL, nacida en los años de guerra contra el cruel, criminal e inhumano invasor norteamericano.



“Corresponsales de PL compartieron y acompañaron al pueblo vietnamita en aquellos momentos de conflagración; también tuvieron que protegerse en refugios frente a los bárbaros bombardeos de Estados Unidos sobre Hanoi, y junto a sus colegas de la VNA reportaron y dieron a conocer al mundo la honorable y triunfal lucha vietnamita contra el invasor extranjero y después la indispensable reunificación del país. Desde entonces se forjó un vínculo inquebrantable”, recordó.



“Han combinado fuerzas para informar al mundo sobre las realidades de ambos países y sus esfuerzos por el desarrollo. Cuando PL estuvo en condiciones de apoyar a la VNA en momentos difíciles para Vietnam, lo hizo sin pestañear, y ahora la VNA contribuye al progreso de PL de manera solidaria. Es una hermandad indisoluble”, destacó.



El periodista cubano ha sido también jefe editor de las redacciones de América del Norte, de Deportes, de Edición, y del Departamento Digital, y miembro del Consejo de Dirección de PL.



Fue corresponsal en Vietnam, India, Siria, Naciones Unidas y Argentina, además se ha desempañado como enviado especial en múltiples y diversos eventos como cumbres, conferencias regionales y juegos deportivos de diferentes niveles como Olímpicos, Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe./.