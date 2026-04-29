Prensa japonesa destaca importancia de cooperación en seguridad económica con Vietnam

El periódico Japan Times publica un artículo titulado: "La primera ministra Takaichi hablará sobre política exterior en Vietnam". (Captura de pantalla - VNA)

Los principales periódicos de Japón informaron sobre la próxima visita a Vietnam de la primera ministra Takaichi Sanae, prevista del 1 al 3 de mayo, tras el anuncio oficial de la Cancillería nipona.

​Los medios japoneses han subrayado de manera constante la creciente importancia de la cooperación en seguridad económica con Vietnam en un contexto de condiciones regionales y globales cada vez más volátiles, considerando al país como un eslabón clave para impulsar la estrategia japonesa de un Indo-Pacífico Libre y Abierto (FOIP).

​Medios destacados como Kyodo News, NHK, Asahi Shimbun, Nikkei y The Japan Times coincidieron en que la visita no es simplemente un compromiso diplomático rutinario, sino que tiene un significado estratégico en la reconfiguración de las cadenas de suministro y la garantía de la seguridad energética de Japón. Esto resulta especialmente relevante ante las tensiones en Medio Oriente, las medidas de control de exportaciones y la intensificación de la competencia tecnológica global, factores que generan riesgos cada vez más evidentes para la economía japonesa, dependiente de las importaciones.

​Kyodo citó al secretario jefe del Gabinete, Kihara Minoru, quien declaró en una rueda de prensa que Japón desea reafirmar el fortalecimiento de la asociación estratégica integral con Vietnam, incluyendo ámbitos de seguridad económica como la energía y los minerales críticos.

​Según NHK y Asahi Shimbun, Kihara destacó que Vietnam sobresale en el Sudeste Asiático por su sólido crecimiento económico.

​Los medios japoneses señalaron que Vietnam es considerado una de las economías de más rápido crecimiento en la región y posee una posición geopolítica favorable que permite a Tokio diversificar el suministro de recursos estratégicos como energía y minerales críticos. Esto contribuiría a reducir la dependencia de un número limitado de mercados y a reforzar la resiliencia económica a largo plazo de Japón.

​Asimismo, los medios prestaron especial atención al discurso de política exterior que se espera que la primera ministra Takaichi Sanae pronuncie en Vietnam, considerándolo un hito importante para renovar y ajustar la estrategia FOIP tras una década de implementación desde su introducción por el difunto primer ministro Abe Shinzo. Se prevé que el ajuste ponga mayor énfasis en prioridades prácticas como la seguridad económica, la autonomía estratégica y la resiliencia frente a choques externos.

​Según fuentes gubernamentales citadas por la prensa, Takaichi Sanae señalará en su discurso que Japón “renovará” la iniciativa diplomática FOIP, con un mayor enfoque en la seguridad económica, incluido el fortalecimiento de las cadenas de suministro de bienes críticos y la ampliación de la seguridad energética.

​Los análisis de los medios sugieren que este ajuste refleja un enfoque más flexible para adaptarse a un nuevo entorno internacional en el que los factores económicos, tecnológicos y de seguridad están cada vez más interconectados. También indica la intención de Tokio de reforzar su papel de liderazgo en la región mediante el fortalecimiento de la cooperación con socios afines como Vietnam y Australia.

Muchos reportes también señalaron que la elección de Vietnam como destino de este viaje tiene un significado simbólico, reflejando la prioridad de Japón hacia el Sudeste Asiático y confirmando el papel cada vez más importante de Hanoi en la arquitectura regional.

​Asahi Shimbun citó además al embajador de Vietnam en Japón, Pham Quang Hieu, quien subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación entre potencias medias para evitar una dependencia excesiva de las grandes potencias en un contexto de creciente competencia geopolítica, creando así un espacio de cooperación más equilibrado y estable.

​Estas valoraciones se producen en un momento en que Vietnam impulsa ambiciosos objetivos de crecimiento a largo plazo y busca elevar su posición económica, con expectativas de que la cooperación con Japón contribuya al desarrollo industrial, tecnológico y energético.

​En conjunto, los medios japoneses consideran la visita de la Primera Ministra como un paso positivo y estratégico, no solo para profundizar las relaciones bilaterales, sino también para reforzar el papel de Japón en la configuración de un orden regional basado en normas, en el que Vietnam es visto como un socio central en la construcción de una red de cooperación en seguridad económica sostenible y flexible frente a las incertidumbres globales actuales./.