Prensa india explica el atractivo turístico de Vietnam

Turismo vietnamita atrae a turistas indios. Foto: VNA

En un contexto de constante aumento del número de turistas indios que visitan Vietnam en los últimos años, el sitio web Indiatvnews publicó un artículo analizando los factores que convierten a Vietnam en uno de los destinos internacionales más favoritos de los viajeros indios, destacando la combinación de costos asequibles, buenas conexiones aéreas, paisajes diversos y servicios hospitalarios.



Según el artículo, una de las principales razones por la que los indios eligen Vietnam es su asequibilidad. Los vuelos desde las principales ciudades indias son relativamente baratos, mientras que los hoteles, el transporte local, la comida y las visitas turísticas cuestan mucho menos que en muchos destinos europeos y del este de Asia.



Los vuelos directos desde ciudades como Delhi, Bombay, Bengaluru, Ahmedabad y Calcuta reducen el tiempo de viaje y las tarifas aéreas competitivas animan a más indios a considerar el país para escapadas cortas.



Indiatvnews también valora el sistema de visado electrónico de Vietnam, lo que facilita la planificación de viajes para los turistas indios. El proceso de solicitud simplificado y rápido elimina gran parte de las complicaciones asociadas a los viajes internacionales.



Otro atractivo son los diversos productos turísticos. Ya sea que los viajeros busquen vacaciones de playa en Da Nang y Phu Quoc, experiencias culturales en Hanoi y Hoi An, o la belleza natural de la bahía de Ha Long y Sapa, Vietnam ofrece experiencias diversas en un solo viaje.



De acuerdo con el artículo, el creciente número de turistas indios propicia un aumento de restaurantes indios en los destinos turísticos más populares de Vietnam. Los viajeros vegetarianos también encontrarán diversas opciones gastronómicas adecuadas.



Además, los lugares pintorescos como la bahía de Ha Long, el puente dorado, las calles iluminadas con faroles de Hoi An y las playas de Da Nang se han convertido en favoritos de las redes sociales, inspirando a más indios a añadir Vietnam a su lista de destinos de viaje.



Seguro y amigable, Vietnam es considerado generalmente un destino seguro para los turistas. Su infraestructura turística bien desarrollada, la hospitalidad de sus habitantes y sus atracciones organizadas lo hacen atractivo tanto para familias como para parejas y viajeros solitarios.



La página informática también considera Vietnam como un destino seguro para los turistas. Su infraestructura turística bien desarrollada, la hospitalidad de sus habitantes y sus atracciones organizadas lo hacen atractivo tanto para familias como para parejas y viajeros solitarios./.