Prensa de Kirguistán elogia a equipo de fútbol sub-23 de Vietnam antes de duelo clave

Hanoi (VNA) - Los medios de comunicación de Kirguistán han destacado la calidad, cohesión y determinación de la selección sub-23 de Vietnam, considerándola un desafío serio para su equipo nacional en el segundo partido de la fase de grupos de la Copa Asiática.

El diario Aki Press publica un artículos sobre el partido. (Fuente: VNA)

El diario Aki Press subrayó que la selección vietnamita llega con gran confianza tras su victoria 2-0 sobre Jordania, mostrando un nivel de calidad y experiencia que no tiene nada que envidiar a sus rivales.

El medio también reflexionó que, para evitar la eliminación en la fase de grupos, Kirguistán debe esforzarse al máximo para superar a Vietnam, después de haber perdido 1-0 contra Arabia Saudita en su primer encuentro.

Por su parte, el periódico Sport.kg elogió al entrenador surcoreano Kim Sang Sik y al equipo vietnamita, destacando que los dos goles frente a Jordania provinieron de jugadas a balón parado, lo que demuestra la disciplina y organización del equipo.

Mientras, el diario Vecherniy Bishkek resaltó la importancia del partido que se jugará hoy, advirtiendo que será clave para las aspiraciones de la selección nacional kirguisa. Aunque reconoció que Vietnam no tiene el mismo nivel de habilidad que Arabia Saudita, destacó que el equipo vietnamita es extremadamente cohesionado, unido y decidido, lo que representa un gran reto para el conjunto kirguiso.

Tras la primera jornada, Vietnam lidera temporalmente el grupo A con tres puntos, seguido por Arabia Saudita, Kirguistán y Jordania./.