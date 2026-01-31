Prensa camboyana destaca la visión de desarrollo a largo plazo de Vietnam

Una semana después del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, periódicos camboyanos publicaron artículos de análisis en los que elogian la visión de desarrollo de Vietnam hasta 2045, vinculada a la renovación del pensamiento y a soluciones estratégicas destinadas a llevar al país hacia una nueva era de desarrollo de paz, independiente, democrático, próspero y feliz, conforme a la orientación socialista.



Los delegados votan para aprobar la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido. Foto: VNA



En un artículo publicado el 30 de enero titulado “Renovación del pensamiento: Vietnam avanza hacia la visión de desarrollo de 2045”, el diario Koh Santepheap afirmó que el XIV Congreso fue un éxito rotundo, que despertó un amplio interés público con el lema “Unidad – Democracia – Disciplina – Avance – Desarrollo”, reflejando la determinación de Vietnam de ser autosuficiente, resiliente y confiado en su entrada en una nueva era.



El artículo se centra en los mensajes del secretario general To Lam durante la conferencia de prensa internacional en la que se anunciaron los resultados del Congreso, destacando que las nuevas orientaciones se basan en una herencia selectiva de la historia de construcción y defensa nacional, del proceso de Renovación (Doi moi) y de casi 100 años de liderazgo del Partido Comunista de Vietnam.



El secretario general subrayó que las exigencias del desarrollo en la nueva etapa requieren nuevas formas de pensar, nuevos métodos y acciones renovadas, manteniendo firmemente el rumbo de la renovación en favor del desarrollo y la felicidad del pueblo.



El diario citó al secretario general To Lam al señalar que uno de los aspectos más destacados del XIV Congreso fue la innovación en la elaboración de los documentos, al integrar tres grandes informes en un conjunto unificado, conciso y claramente enfocado, lo que facilita su implementación. Al mismo tiempo, el Congreso estableció una visión de largo plazo que no se limita al mandato XIV, sino que se proyecta hacia 2045 y más allá.



En el ámbito económico, el secretario general enfatizó la necesidad de construir un nuevo modelo de desarrollo orientado a alcanzar tasas de crecimiento de dos dígitos, consideradas un factor clave para materializar los objetivos estratégicos del país.



En su artículo publicado el mismo día, la Agencia Nacional de Noticias de Camboya (AKP) también citó el mensaje de To Lam en la mencionada conferencia de prensa, valorando la postura de Vietnam respecto a la integración internacional en un contexto global marcado por profundas transformaciones.



En respuesta al reportero de la Televisión NHK de Japón, el líder del Partido aclaró que Vietnam promueve la elevación del nivel de su integración internacional, no solo como un motor, sino también como un método fundamental para alcanzar sus metas de desarrollo, avanzando de una posición de “receptor” a la de “contribuyente”, y de una “integración profunda” a una “integración plena”, con la aspiración de desempeñar un papel pionero en nuevos ámbitos.



AKP concluye que las orientaciones estratégicas definidas por el XIV Congreso reflejan con claridad una visión de largo plazo, una firme determinación de renovación y una fuerte aspiración de desarrollo de Vietnam para las próximas décadas./.