Premios Cong Hien de la VNA honran a músicos y deportistas más sobresalientes

Hanoi (VNA) - Los XIX Premios Cong Hien (Dedicación) 2025, organizados por el periódico The Thao & Van Hoa (Deportes & Cultura) de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), honraron a los cantantes, obras y programas musicales más destacados del país en 2024, así como a los colectivos y deportistas con el mejor desempeño.



La premiación se efectuó anoche en el Gran Teatro de Ópera de Hanoi con la presencia de la directora general de la VNA, Vu Viet Trang, junto con el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo del país indochino, Ta Quang Dong, y muchos invitados.



En su intervención en la gala, Le Xuan Thanh, editor en jefe del periódico The Thao & Van Hoa y jefe del Comité Organizador, destacó que esta es la primera ocasión en que los Premios Cong Hien se expandieron a Asia, al contar con la cooperación de los organizadores de los Premios Musicales de Japón, un prestigioso galardón de la industria en el continente.



Con la cooperación estratégica entre ambos eventos, los artistas distinguidos tendrán una oportunidad para promover su música y actualizarse con las últimas tendencias de la región y el mundo.



Además, los Premios Cong Hien también abren sus puertas para presentar y honrar a los mejores artistas de los Premios Musicales de Japón.



En la edición de este año, se otorgaron 10 galardones en el campo de la música, destacando el galardón de Álbum del Año para "Bat No Len" (Encíendelo) de SOOBIN Hoang Son, mientras que Phan Manh Quynh fue reconocido como Artista del Año.



El premio al Productor del Año fue otorgado al artista SlimV, mientras que Duong Domic se llevó el galardón de Artista Nuevo del Año por sus destacadas contribuciones durante el año pasado.



Por otro lado, "SKYNote" de Quoc Thien ganó el título de Programa del Año, y el concierto "Anh trai vuot ngan cong gai" (Call me by Fire - Llámame por fuego) recibió el reconocimiento como Serie de Programas del Año.

La Canción del Año fue para "Tai Sinh" (Renacer), compuesta por Tang Duy Tan e interpretada por Tung Duong. El premio al Video Musical se le otorgó a "Gia Nhu" (Si solamente) de SOOBIN Hoang Son. Además, el título a Cantante Femenina del Año le correspondió a Trang Phap y el masculino a SOOBIN Hoang Son.



Además de las 10 categorías oficiales mencionadas anteriormente, el Comité Organizador y el Consejo de Votación decidieron otorgar el galardón a la Impresionante Dedicación 2025 a los organizadores de Tre Concert (Conciertos Juveniles) por su creatividad e innovación al combinar galas musicales con programas de interacción y capacitación para estudiantes, conectándolos con artistas famosos e inspirándolos a trabajar en la industria del entretenimiento.

Este año, el Comité Organizador y el Consejo de Votación también consideraron otorgar el título de Artista Inspirador al profesor y doctor honoris causa Chu Bao Que, en reconocimiento a sus innumerables contribuciones en la preservación, mantenimiento y promoción de los valiosos valores culturales tradicionales de la nación. A través de su enseñanza, transmisión y práctica de las formas de arte popular, ha contribuido significativamente a crear una base sólida para el desarrollo del arte nacional.



En cuanto a los deportes, el premio al Logro Deportivo del Año fue otorgado a la selección nacional masculina de fútbol por su notable hazaña al ganar la Copa ASEAN 2024.



El título al Atleta del Año se dirigió al futbolista Nguyen Xuan Son. Mientras tanto, Nguyen Thi Huong se llevó el galardón al Atleta Joven del Año.



La artista Hoa Minzy presenta una canción en la ceremonia. (Foto: VNA)



El premio de Aspiración a la Dedicación reconoció a la compañía Dong Luc, una empresa vietnamita líder en equipamiento deportivo, productos de salud, herramientas educativas y construcción de instalaciones deportivas, comprometida con el desarrollo comunitario y social sostenible.



Para celebrar el 20 aniversario de los Premios Cong Hien, se efectuó una subasta de una copa de ruiseñor de oro siguiendo los estándares tradicionales. Un participante ganó la subasta con una oferta de 900 millones de dongs (más de 35 mil dólares). La totalidad de las ganancias se donará para construir y reparar aulas para niños en áreas remotas, con el apoyo del periódico The Thao & Van Hoa./.