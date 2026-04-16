Premios Cong Hien 2026: Dos décadas de excelencia en el arte y el deporte

La vigésima edición de los Premios Cong Hien (Dedicación) se celebra en Hanoi. Foto: Pham Tuan Anh/VNA

La vigésima edición de los Premios Cong Hien (Dedicación) se celebró la noche del 15 de abril en Hanoi, marcando un hito histórico de 20 años dedicados a honrar la creatividad artística y deportiva en Vietnam.



Organizado por el periódico The Thao & Van Hoa (Deporte & Cultura) de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el evento contó con la participación del subjefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista, Tran Thanh Lam, y la directora general de la VNA, Vu Viet Trang, quien también es subjefa de dicha entidad, además de destacados representantes de la industria cultural nacional.

En su discurso de apertura, el editor jefe del periódico Nguyen Thien Thuat, director del comité organizador, destacó que la edición de 2026 trasciende el formato de una premiación convencional para convertirse en un testimonio vivo del desarrollo de las industrias culturales.

La vigésima edición de los Premios Cong Hien (Dedicación) se celebra en Hanoi. Foto: Pham Tuan Anh/VNA

Subrayó que la música contemporánea vietnamita está logrando integrar con éxito los valores tradicionales con las tendencias globales, fortaleciendo la identidad nacional en el mapa regional. Este año, la ceremonia rompió barreras espaciales al transmitir todo el programa en pantallas LED gigantes en el exterior del palacio, permitiendo que el público se acercara de manera inédita a sus ídolos bajo una visión de cultura inclusiva y accesible para todos.



Delegados participan en el evento. Foto: Pham Tuan Anh/VNA



Un momento clave de la gala fue el anuncio de la alianza estratégica entre los Premios Cong Hien y los Music Awards Japan (MAJ). Esta colaboración histórica permitió la inclusión de una categoría para artistas japoneses, otorgada al grupo Creepy Nuts, mientras que un representante vietnamita será nominado para recibir el Premio Especial Internacional en Japón. Además, los artistas Soobin y Hoa Minzy fueron nombrados Embajadores de Cong Hien 2026, con el fin de inspirar y conectar con las nuevas generaciones de creadores.



En el ámbito musical, Soobin se consolidó como el gran triunfador de la noche al obtener los galardones de Cantante Masculino del Año, Video Musical del Año (por la obra “Muc ha vo nhan”) y Programa del Año (por su concierto All-rounder). Hoa Minzy fue reconocida como la Cantante Femenina del Año, mientras que el premio al Álbum del Año fue para “Phao cuu sinh” de la cantante Huong Tram. Otros ganadores incluyeron a Nguyen Van Chung como Músico del Año, DTAP como Productor del Año y la canción “Con gi dep hon” de Nguyen Hung como Canción del Año.

En la sección deportiva, los premios honraron la excelencia y el espíritu de superación de los atletas nacionales. La selección masculina de fútbol Sub-22 de Vietnam recibió el premio al Logro Deportivo del Año. La tiradora Trinh Thu Vinh fue nombrada Rostro Deportivo del Año, mientras que el futbolista Nguyen Dinh Bac obtuvo el galardón al Rostro Joven Deportivo del Año. Asimismo, el Grupo T&T fue reconocido con el premio Aspiración de Contribución por su constante apoyo al desarrollo del deporte en el país.



La ceremonia concluyó con una nota de solidaridad a través de la subasta de una versión especial de platino del trofeo "Hoa Mi". Un espectador adquirió la pieza por aproximadamente 40 mil dólares, fondos que el comité organizador destinará íntegramente al fondo benéfico “Escuelas para los niños” para construir y reparar aulas en las zonas más remotas y necesitadas de Vietnam./.