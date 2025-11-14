Noticieros
Premier visitará Kuwait y Argelia y participará en Cumbre del G20 y reuniones bilaterales en Sudáfrica
Hanoi (VNA) – El primer ministro Pham Minh Chinh, acompañado por su esposa y una delegación vietnamita de alto nivel, realizará visitas oficiales a Kuwait y Argelia. Además, asistirá a la Cumbre del G20 y participará en actividades bilaterales en Sudáfrica del 16 al 24 de noviembre.
Los viajes se llevarán a cabo por invitación del premier de Kuwait, Jeque Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah; del premier de Argelia, Sifi Ghrieb; y del presidente de Sudáfrica y actual presidente del G20 para 2025, Matamela Cyril Ramaphosa, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam./.