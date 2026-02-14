Noticieros
Premier visita y felicita por el Tet a exsecretario general Nong Duc Manh
Hanoi (VNA)- Con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet) 2026, en Hanoi, el primer ministro Pham Minh Chinh visitó y felicitó hoy al ex secretario general del Partido Comunista de Vietnam Nong Duc Manh, y ofreció incienso en memoria de antiguos dirigentes del Partido y del Estado.
En su residencia, el jefe de Gobierno transmitió sus mejores deseos de salud y felicidad al exsecretario general y a su familia.
En cuanto a las políticas sociales con motivo del Año Nuevo, el primer ministro subrayó el principio de no sacrificar el progreso ni la equidad social en aras de un mero crecimiento, garantizando que todos los ciudadanos y hogares celebren el Tet en condiciones dignas y seguras.
Por su parte, el exsecretario general Nong Duc Manh expresó su satisfacción por los logros alcanzados por el país y manifestó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido y la gestión del Gobierno, Vietnam continuará desarrollándose con fuerza en el nuevo año.
Ese mismo día, el primer ministro ofreció incienso en memoria de los difuntos secretarios generales Le Duan, Do Muoi, Le Kha Phieu y Nguyen Phu Trong, el primer ministro Pham Van Dong, el general Vo Nguyen Giap, y el ministro de Seguridad Pública Le Minh Huong.
El primer ministro expresó su profunda gratitud por las grandes contribuciones de estos dirigentes a la causa revolucionaria, reafirmando su compromiso de seguir su ejemplo, servir con dedicación a la patria y al pueblo, y deseando a sus familias un Año Nuevo lleno de unión, prosperidad y felicidad./.