Premier visita y felicita por el Tet a exsecretario general Nong Duc Manh

Hanoi (VNA)- Con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet) 2026, en Hanoi, el primer ministro Pham Minh Chinh visitó y felicitó hoy al ex secretario general del Partido Comunista de Vietnam Nong Duc Manh, y ofreció incienso en memoria de antiguos dirigentes del Partido y del Estado.



El primer ministro Pham Minh Chinh felicita al ex secretario general del Partido Comunista de Vietnam Nong Duc Manh (Fuente: VNA)

En su residencia, el jefe de Gobierno transmitió sus mejores deseos de salud y felicidad al exsecretario general y a su familia.



El primer ministro Pham Minh Chinh visita y felicita el Año Nuevo a la familia del difunto secretario general Nguyen Phu Trong. Foto: Duong Giang - VNA.

Asimismo, informó sobre la situación del desarrollo socioeconómico del país, señalando que el Gobierno está implementando con determinación la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, con el objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos a partir de 2026 y avanzar hacia las metas estratégicas conmemorativas del centenario en 2030 y 2045.



En cuanto a las políticas sociales con motivo del Año Nuevo, el primer ministro subrayó el principio de no sacrificar el progreso ni la equidad social en aras de un mero crecimiento, garantizando que todos los ciudadanos y hogares celebren el Tet en condiciones dignas y seguras.



El primer ministro ofreció incienso en memoria del difunto secretario general Do Muoi (Fuente: VNA)

Destacó especialmente que el país ha completado la eliminación de viviendas temporales y deterioradas, incluso en las provincias del centro afectadas por las tormentas e inundaciones a finales de 2025.



Por su parte, el exsecretario general Nong Duc Manh expresó su satisfacción por los logros alcanzados por el país y manifestó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido y la gestión del Gobierno, Vietnam continuará desarrollándose con fuerza en el nuevo año.

Ese mismo día, el primer ministro ofreció incienso en memoria de los difuntos secretarios generales Le Duan, Do Muoi, Le Kha Phieu y Nguyen Phu Trong, el primer ministro Pham Van Dong, el general Vo Nguyen Giap, y el ministro de Seguridad Pública Le Minh Huong.

El primer ministro expresó su profunda gratitud por las grandes contribuciones de estos dirigentes a la causa revolucionaria, reafirmando su compromiso de seguir su ejemplo, servir con dedicación a la patria y al pueblo, y deseando a sus familias un Año Nuevo lleno de unión, prosperidad y felicidad./.