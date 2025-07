Premier vietnamita subraya rol de ciencia y tecnología al crecimiento económico

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, destacó hoy que los ministerios, sectores y localidades deben intensificar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la transformación digital para servir eficazmente a las operaciones del aparato político y alcanzar el objetivo de un crecimiento del 8,3-8,5% en 2025.



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh habla en el evento. Foto: Duong Giang - VNA



Al intervenir en la tercera reunión del Comité Directivo del Gobierno sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y el Proyecto 06, el Primer Ministro elogió los esfuerzos de las agencias y empresas, pero señaló que los resultados obtenidos aún no cumplen con las expectativas.



Hizo un llamado a actuar con rapidez y audacia, pasando de una gestión gerencial a un enfoque de “servicio”, con el pueblo y las empresas en el centro de atención.



Minh Chinh reconoció resultados positivos como la cobertura nacional de servicios 5G, un valor de exportación de productos digitales de 78,1 mil millones de dólares, un crecimiento del comercio electrónico de entre el 22 y el 25%, cerca de 110 mil empresas usando facturación electrónica, el desarrollo de la administración digital y los beneficios derivados de la base de datos nacional.



El Proyecto 06 ha sido implementado a gran escala, con cerca de 100 plataformas y aplicaciones sociales en funcionamiento, agregó.



Sin embargo, señaló, aún persisten varias limitaciones, como el lento progreso en la implementación de proyectos, la falta de interoperabilidad de los datos, políticas que no siguen el ritmo de la realidad, infraestructura digital no homogénea, falta de recursos humanos y materiales, y deficiencias en la seguridad de la información.

El Primer Ministro exigió una renovación audaz en los métodos de gestión, simplificación de la estructura gubernamental y desarrollo de la ciencia y la tecnología vinculada a la transformación digital para mejorar la productividad y la competitividad nacional.



Cada ministerio, sector y localidad debe elegir a un "ingeniero jefe" de la ciencia y la tecnología y de la experiencia para guiar la estrategia de transformación digital, enfatizó.



Ratificó la necesidad de completar pronto las funcionalidades de la aplicación de identificación electrónica VNeID, promover la construcción de ciudades inteligentes, ampliar la cobertura 5G, impulsar el uso de datos de la población, desarrollar la nube de datos de los ciudadanos y perfeccionar las 116 bases de datos nacionales.



El Jefe de Gobierno también solicitó reducir al menos un 30% los procedimientos administrativos y los costos de cumplimiento en 2025, poniendo fin a la corrupción burocrática, y asegurando que los procedimientos administrativos no son interrumpidos durante la implementación del gobierno local de dos niveles.



La asignación adecuada de recursos y la formación de personal son factores clave, indicó, y añadió que el presupuesto estatal y el paquete de crédito de 500 mil millones de dongs (19,6 mil millones de dólares) serán prioritarios para proyectos de ciencia, innovación e infraestructura estratégica.



El Primer Ministro instó a proponer recompensas para las organizaciones y personas ejemplares y expresó su confianza en la transformación rápida y completa de la digitalización y la ciencia y la tecnología, contribuyendo al desarrollo de una nación próspera y feliz./.