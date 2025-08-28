Premier vietnamita se reúne con presidente del Parlamento de Nueva Zelanda

Hanoi (VNA) – El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, recibió hoy aquí al presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda (Parlamento), Gerry Brownlee, quien realiza una visita oficial a Vietnam.



El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, y el presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda (Parlamento), Gerry Brownlee. (Fuente: VNA)



En el encuentro, el jefe de Gobierno manifestó su satisfacción por volver a encontrarse con Brownlee tras su visita oficial a Nueva Zelanda en marzo de 2024 y envió un cordial saludo a la gobernadora general Cindy Kiro y al primer ministro Christopher Luxon.



Agradeció la presencia del líder parlamentario neozelandés en Vietnam con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, destacando que se trata de una muestra de la creciente cercanía entre ambos países.



Subrayó que, desde que la relación se elevó a Asociación Estratégica Integral durante la visita del premier Luxon a Vietnam en febrero de 2025, la cooperación bilateral se ha vuelto más profunda y sustancial.



También agradeció el apoyo de Nueva Zelanda al desarrollo socioeconómico de Vietnam y recalcó que la nueva etapa en los vínculos bilaterales es fruto de más de cinco décadas de esfuerzos conjuntos. En este contexto, propuso reforzar la coordinación para concretar los acuerdos alcanzados a nivel de liderazgo y avanzar en la cooperación dentro del nuevo marco estratégico.

Por su parte, Gerry Brownlee expresó su impresión por el ambiente vibrante que se vive en Vietnam en vísperas del 80.º aniversario del Día Nacional. Felicitó al país por sus logros en desarrollo, reconoció su creciente papel internacional y reafirmó que Vietnam es un socio clave en la política exterior de Nueva Zelanda en la región.



Aseguró que tanto el Gobierno como el Parlamento neozelandeses siempre conceden alta prioridad a impulsar la cooperación con Vietnam en todos los ámbitos.



Ambos líderes coincidieron en una serie de orientaciones para fortalecer las relaciones bilaterales. Entre ellas, destacaron la profundización de la cooperación política y diplomática, el mantenimiento del intercambio de delegaciones de alto nivel, la promoción de los mecanismos de diálogo y la implementación efectiva de los acuerdos suscritos. Asimismo, acordaron elaborar una estrategia de conectividad económica, impulsar nuevos acuerdos de comercio e inversión y abrir más mercados agrícolas, con la meta de alcanzar un volumen comercial bilateral de 3.000 millones de dólares en 2026.



También convinieron en ampliar la cooperación hacia sectores emergentes como la economía verde y digital, la innovación, la transformación digital, la ciencia y la tecnología, así como en la lucha contra el cambio climático. Reiteraron su compromiso de intensificar la cooperación en defensa y seguridad, incluidas las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.



En el ámbito educativo, coincidieron en fomentar el intercambio de estudiantes e investigadores, y analizaron la posibilidad de establecer próximamente un vuelo directo entre ambos países para facilitar el comercio, la inversión, el turismo y los intercambios entre localidades.



Brownlee destacó, además, los intereses compartidos en garantizar un sistema multilateral de comercio estable y cadenas de suministro seguras, esenciales para la prosperidad de ambos países y del mundo. Valoró altamente las contribuciones de la comunidad vietnamita en Nueva Zelanda.



Los dos dirigentes también subrayaron la necesidad de reforzar la consulta y el intercambio de información en un contexto internacional y regional complejo, marcado por nuevos desafíos estratégicos y de seguridad.



Enfatizaron la importancia de coordinar políticas y estrechar la cooperación en foros internacionales y regionales, contribuyendo a una Asia-Pacífico pacífica, estable, cooperativa y próspera. Al mismo tiempo, expresaron su respaldo al fortalecimiento de los vínculos entre Nueva Zelanda y la ASEAN./.