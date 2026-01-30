Premier vietnamita se reúne con presidente del Grupo Texhong de China

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, instó al Grupo Texhong de China a incrementar sus inversiones en el país sudesteasiático y expandirse hacia nuevos sectores, incluyendo la organización de desfiles de moda internacionales en el país, al recibir hoy a Hong Tianzhu, presidente de esta empresa textil china.



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, recibe a Hong Tianzhu, presidente del Grupo Texhong de China. Fuente: VNA



Pham Minh Chinh felicitó a Texhong por su destacada trayectoria como inversor en Vietnam en los últimos años, subrayando que las relaciones entre Vietnam y China están evolucionando positivamente, lo que crea un entorno propicio para que la compañía amplíe su cooperación e inversión en el país.



Alentó al grupo a diversificar su producción, enfocándose en materiales y accesorios textiles, continuar con la expansión del Parque Industrial Hai Ha y promover eventos de moda internacionales en Vietnam.



Particularmente, el jefe del Gobierno destacó la importancia de que Texhong busque inversiones a gran escala, orientadas a la aplicación de ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, producción verde y gobernanza inteligente.



Hizo hincapié en la necesidad de avanzar hacia una economía basada en el conocimiento y la tecnología, en lugar de depender exclusivamente de la mano de obra, las materias primas y la tierra, con el objetivo de optimizar las operaciones del grupo y mejorar su eficiencia.

Por su parte, Hong Tianzhu expresó su agradecimiento por el apoyo continuo del Gobierno vietnamita a las actividades de inversión de Texhong en Vietnam. Destacó que, gracias a este respaldo, la empresa ha invertido casi 2.000 millones de dólares en el país, lo que ha contribuido significativamente al desarrollo socioeconómico de las provincias de Quang Ninh y Dong Nai.



Además, dijo, Texhong ha atraído a 34 empresas chinas con una inversión total de 3.000 millones de dólares y ha creado empleos para alrededor de 16.000 trabajadores vietnamitas.



El presidente de Texhong indicó que la empresa ha establecido un ecosistema integral de fabricación textil en el Parque Industrial Hai Ha de Quang Ninh, que se ha convertido en un componente clave de la cadena de suministro textil global.



Reiteró su concordancia con las recomendaciones del Primer Ministro y reafirmó el interés de Texhong por aumentar su inversión en parques industriales transfronterizos en Quang Ninh, desarrollar proyectos energéticos, invertir en centros de datos, tecnología digital e inteligencia artificial, y explorar el sector de la industria del aluminio. En este sentido, el grupo tiene previsto invitar a expertos y directores a colaborar con las autoridades de Quang Ninh para estudiar la organización de eventos en Ha Long, lo que contribuiría al desarrollo del turismo local.



Pham Minh Chinh subrayó que la estrategia de desarrollo de Texhong debe estar alineada con la estrategia de desarrollo de Vietnam, a fin de generar sinergias y maximizar los resultados. Aplaudió los planes del grupo de ampliar su inversión en nuevas áreas, en particular en infraestructura de datos y energías limpias.



A corto plazo, el premier instó a Texhong a consolidar sus logros en el sector textil y de la confección, fortalecer su participación en las cadenas de valor globales y apoyar a las empresas vietnamitas, especialmente las de Quang Ninh y Dong Nai, para que se integren a estas cadenas. También destacó la relevancia de invertir en la producción de materiales y accesorios textiles para la exportación, así como de potenciar la localización de la industria textil vietnamita.



Recalcó el gran potencial de Vietnam, en especial de la provincia de Quang Ninh, que se alinea con las necesidades de inversión de Texhong. Añadió que las autoridades están promoviendo zonas económicas transfronterizas, evaluando la apertura de nuevos puestos fronterizos e invirtiendo en infraestructura de transporte, como carreteras, puentes y mejoras ferroviarias que conectan Vietnam con China.



Finalmente, el premier sostuvo su confianza en que Texhong continuará cosechando éxitos en Vietnam, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos de alto nivel entre los líderes de ambos países, favoreciendo el desarrollo de ambas naciones, el bienestar de sus pueblos y el fortalecimiento de la relación bilateral./.