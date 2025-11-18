Premier vietnamita se reúne con ex jefe de gobierno de Kuwait

Ciudad de Kuwait, 18 nov (VNA) - Como parte de su visita oficial a Kuwait, el primer ministro vietnamita Pham Minh Chinh visitó el 17 de noviembre (hora local) la residencia privada del ex primer ministro kuwaití, jeque Nasser Al-Mohammed Al-Jaber Al-Sabah, una figura que durante décadas ha impulsado y contribuido significativamente al desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Kuwait.



El primer ministro Pham Minh Chinh visita al ex primer ministro kuwaití, jeque Nasser Al-Mohammed Al-Jaber Al-Sabah, a su residencia privada. (Foto: VNA)

En la cita, Pham Minh Chinh expresó su satisfacción por reencontrarse con el jeque Nasser, a quien consideró un gran amigo de Vietnam, y agradeció profundamente los afectos y el apoyo sincero que este siempre ha brindado al país.

El primer ministro Pham Minh Chinh y su esposa se reúnen con el ex primer ministro kuwaití Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Jaber Al-Sabah. (Foto: VNA)

Recordó con emoción la visita histórica del jeque Nasser a Vietnam en mayo de 2007, un acontecimiento que marcó un punto de inflexión en las relaciones bilaterales, especialmente con proyectos como la Refinería Nghi Son y el Complejo Petroquímico.

El jefe del gobierno reafirmó que Vietnam siempre aprecia el papel pionero y los aportes del jeque Nasser, que ayudaron a que ambos países se convirtieran en socios clave en los ámbitos económico, inversionista y de desarrollo en la región.

En esta ocasión, Pham Minh Chinh compartió los importantes logros de desarrollo que Vietnam ha alcanzado en los últimos años.

Aseguró que, con su nueva posición y capacidades, Vietnam está preparado para ser un socio confiable y sostenible en la estrategia de diversificación económica de Kuwait, especialmente en energía, industria, cadenas de suministro, inversión y finanzas.

El premier vietnamita expresó su confianza en que la recién establecida Asociación Estratégica seguirá avanzando, heredando y potenciando el valioso legado construido por el jeque Nasser.

Por su parte, el jeque Nasser manifestó su alegría por recibir al premier Pham Minh Chinh, a quien describió como un “gran amigo” y “hermano” de Kuwait y su pueblo, y reiteró su admiración por Vietnam, “la tierra de las grandes cosas”, destacando la figura del Presidente Ho Chi Minh, quien dedicó su vida a la causa de la liberación nacional.

Felicitó los importantes logros alcanzados por Vietnam en los últimos años y afirmó que, gracias a la determinación y la resiliencia de su pueblo, la nación logró superar enormes desafíos en el siglo XX y crear “milagros” en el siglo XXI, consolidándose como un país influyente tanto en política como en economía en Asia.

El jeque Nasser también destacó que el pueblo kuwaití siempre valorará la postura equilibrada de Vietnam y su apoyo a la justicia durante los momentos difíciles que atravesó Kuwait.

Agregó que los líderes kuwaitíes han definido estrategias concretas y de largo plazo para impulsar su cooperación con Vietnam, especialmente en materia de seguridad alimentaria.

Además, aseguró que seguirá respaldando y promoviendo la relación entre Vietnam y Kuwait desde cualquier posición, en beneficio de los pueblos de ambas naciones y en favor de la paz, la cooperación y el desarrollo regional. /.