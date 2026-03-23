Premier vietnamita rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh en Moscú

El primer ministro Pham Minh Chinh deposita flores en homenaje al Presidente Ho Chi Minh en el monumento al difunto líder en Moscú la mañana del 23 de marzo. Foto: Duong Giang - VNA

En el marco de su visita oficial a Rusia, el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, colocó el 23 de marzo (hora local) flores en el Monumento al Presidente Ho Chi Minh y en el Monumento a los Soldados Desconocidos en Moscú.



Durante su visita al Monumento a Ho Chi Minh, ubicado en la Plaza homónima del distrito Akademichesky, Pham Minh Chinh y su delegación se inclinaron respetuosamente en honor al líder vietnamita, considerado héroe nacional y figura cultural mundial. El premier destacó la importancia histórica de Ho Chi Minh como impulsor de la amistad entre los pueblos de Vietnam y la antigua Unión Soviética, hoy Federación de Rusia, y reafirmó el compromiso de fortalecer los lazos bilaterales de manera profunda, sólida y duradera.

El monumento, inaugurado con motivo del centenario del nacimiento de Ho Chi Minh, combina arte y simbolismo: la estatua central, de bronce y piedra, muestra al líder sonriendo dentro de un gran círculo que representa el Sol. A sus pies, la figura de un joven vietnamita, junto a bambúes y frutos tropicales, simboliza la fuerza y perseverancia del pueblo vietnamita. En el pedestal se puede leer en ruso una de sus frases más célebres: “Nada es más precioso que la independencia y la libertad”. El monumento no solo constituye un referente artístico, sino también un espacio de encuentro para la comunidad vietnamita en Rusia, especialmente durante las conmemoraciones históricas. Asimismo, se ha consolidado como un destino frecuentado por visitantes internacionales, contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.



El primer ministro Pham Minh Chinh se reunió con jóvenes y estudiantes vietnamitas que asistieron a la ceremonia de ofrenda floral en el monumento al Presidente Ho Chi Minh en Moscú la mañana del 23 de marzo. Foto: Duong Giang - VNA

El primer ministro Pham Minh Chinh y su delegación rindieron homenaje en el Monumento a los Soldados Desconocidos, en el Jardín Alexander junto al Muro del Kremlin. Foto: Duong Giang - VNA



Más tarde, el premier vietnamita y su delegación rindieron homenaje en el Monumento a los Soldados Desconocidos, en el Jardín Alexander junto al Muro del Kremlin. El homenaje recordó a los soldados del Ejército Rojo que perdieron la vida durante la Gran Guerra Patria (1941–1945). Inaugurado en 1967, el monumento cuenta con una Llama Eterna que simboliza la memoria inmortal de los caídos, y desde 1997 acoge la ceremonia de cambio de guardia del Regimiento del Kremlin, un acto solemne que atrae a numerosos visitantes y ciudadanos rusos./.