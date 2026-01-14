Premier vietnamita revisa avances en integración internacional y traza orientaciones para 2026

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, preside la conferencia (Foto: VNA)

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, presidió hoy una conferencia de balance para evaluar el trabajo relativo a la integración internacional en 2025 y desplegar las tareas para 2026.



En la inauguración de la cita, Minh Chinh enfatizó que la integración internacional es un contenido fundamental en la política exterior y la estrategia general de desarrollo del país, contribuyendo a promover el desarrollo socioeconómico, consolidar la defensa y seguridad, ampliar las relaciones exteriores, elevar la posición nacional y garantizar los intereses de la nación y el pueblo.



Al recordar los tres pilares de la causa de Doi Moi (Renovación) —que incluyen la eliminación del mecanismo burocrático de subsidios, el desarrollo de una economía de múltiples componentes y la integración internacional—, el dirigente consideró que el contexto actual ha cambiado significativamente, lo que exige un pensamiento, un enfoque y un método de implementación de la integración más adecuados y eficaces.



Bajo ese espíritu, el Buró Político emitió la Resolución 59-NQ/TW con el fin de definir una nueva mentalidad y forma de proceder, aprovechando eficazmente las condiciones favorables y minimizando los impactos negativos de las fluctuaciones del entorno mundial.



Minh Chinh, quien también es jefe del Comité Directivo Nacional para la Integración Internacional, enfatizó que se trata de una causa de todo el sistema político y el pueblo bajo el liderazgo del Partido y la gestión del Estado, en la cual los ciudadanos y las empresas constituyen el centro, el sujeto, el motor y el recurso.



El objetivo es elevar la calidad, la eficacia, la sincronización, la integralidad, la profundidad y el alcance de la integración internacional; mantener un entorno de paz y estabilidad; aprovechar al máximo los recursos externos para construir una economía independiente y autónoma, al tiempo que se preservan y promueven la identidad cultural y la fuerza del pueblo vietnamita; así como elevar el papel, la posición y el prestigio internacional del país.

Panorama de la cita (Foto: VNA)

El jefe de Gobierno señaló que, en un contexto de declive económico, de inversión y de comercio global, Vietnam aún logró resultados positivos con un aumento en el valor de importación y exportación, y un desembolso de capital de inversión extranjera directa que alcanzó un nivel récord de entre 28 y 29 mil millones de dólares, lo que demuestra la creciente confianza de los inversores foráneos y crea un impulso para promover la inversión nacional. Los logros en el desarrollo socioeconómico de Vietnam siguen siendo altamente valorados por la comunidad internacional.



Según el premier, la integración internacional debe implementarse de manera más sincronizada, profunda, integral y efectiva, pasando firmemente a una contribución activa en la construcción y definición de los marcos de cooperación, con la disposición para asumir roles de liderazgo y mediación en los asuntos de paz, seguridad y desarrollo de la región y el mundo.



En tal sentido, solicitó a los miembros del Comité Directivo centrarse en revisar y evaluar exhaustivamente los resultados del trabajo de integración internacional en 2025, especialmente la implementación de la Resolución 59-NQ/TW; aclarar los resultados alcanzados, las deficiencias, limitaciones, causas subjetivas y objetivas, así como las lecciones aprendidas; analizar y pronosticar la situación mundial; y proponer tareas y soluciones clave y factibles para una ejecución efectiva mientras el país entra en una nueva era de desarrollo./.