Premier vietnamita recibe al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia

Hanoi (VNA) - El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, sostuvo un encuentro con Sergey Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, quien encabeza una delegación de alto nivel en visita de trabajo al país del 8 al 10 de diciembre.

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, se reúne con Sergey Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia. (Foto: VNA)

El jefe de Gobierno dio la bienvenida al funcionario ruso y destacó el desarrollo positivo de las relaciones bilaterales, subrayando que la visita contribuye a fortalecer la amistad tradicional y la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

Reiteró además que Vietnam siempre aprecia el apoyo de la antigua Unión Soviética y, posteriormente, de Rusia en momentos decisivos de su historia y durante el proceso de construcción y desarrollo nacional.

Sergey Shoigu agradeció la hospitalidad vietnamita y reafirmó el interés de Rusia en profundizar la cooperación actual y expandirla hacia nuevos ámbitos acordes con las condiciones de cada país.

También aseguró que Rusia colaborará estrechamente con los ministerios vietnamitas para aplicar de forma eficaz los acuerdos alcanzados en recientes contactos de alto nivel.

Durante la reunión, ambas partes revisaron los avances en comercio, inversión, agricultura, educación, energía y petróleo, así como en los intercambios culturales, deportivos, turísticos y entre pueblos.

Coincidieron en que aún existe amplio potencial para seguir profundizando la Asociación Estratégica Integral Vietnam–Rusia.

El premier Minh Chinh solicitó que Rusia continúe apoyando a la comunidad vietnamita que vive y trabaja en el país, y propuso estudiar mecanismos para simplificar los trámites de viaje entre ambas naciones.

Transmitió sus saludos al presidente Vladimir Putin, al primer ministro Mikhail Mishustin y a otros líderes rusos a través de Sergey Shoigu./.