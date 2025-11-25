Premier vietnamita recibe a líderes de prefecturas japonesas

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, sostuvo hoy reuniones con líderes de prefecturas japonesas asistentes al Foro de Cooperación Local Vietnam-Japón, que se efectúa en la provincia norteña de Quang Ninh.

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, recibe al Asesor Especial de la Alianza de Parlamentarios de Amistad Japón-Vietnam, Takebe Tsutomu (Fuente: VNA)

Al recibir al gobernador de la prefectura de Gunma, Yamamoto Ichita, Minh Chinh valoró su presencia en el foro, primer evento de gran envergadura para promover la cooperación local entre ambos países, concretando los acuerdos con el expremier japonés Ishiba Shigeru en abril de 2025.

Destacó la importancia de que Gunma, que cuenta con 56 empresas en Vietnam y una comunidad vietnamita de 16.000 personas, fortalezca la cooperación con Quang Ninh en cultura, turismo, educación y los intercambios entre pueblos.

A su vez, al destacar la ampliación de inversiones de empresas japonesas, Yamamoto Ichita solicitó el apoyo del Gobierno vietnamita para asegurar inversiones efectivas y sostenibles.

El premier vietnamita alentó a Gunma a proponer proyectos específicos de cooperación, especialmente en capacitación de recursos humanos, industria de procesamiento de alimentos, producción de equipos, químicos, plásticos, agricultura de alta tecnología, cuidado de personas mayores, cultura y turismo.

Además, promovió la inversión vinculada a transferencia tecnológica, innovación, transformación digital, economía verde y semiconductores, garantizando la atención a la comunidad vietnamita en esa localidad japonesa.

Al sostener un encuentro con el Asesor Especial de la Alianza de Parlamentarios de Amistad Japón-Vietnam, Takebe Tsutomu, el primer ministro agradeció su contribución a la conexión entre empresas y localidades, impulsando el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

El jefe de Gobierno pidió continuar apoyando proyectos concretos, reforzar la cooperación local, organizar festivales culturales y desarrollar programas académicos, en particular la creación de la Facultad de Lengua Japonesa en la Universidad de Ha Long en Quang Ninh y la formación de recursos humanos de alta calidad en inteligencia artificial (IA) y semiconductores.

Por su parte, Takebe destacó la activa cooperación entre la región japonesa de Hokkaido y Quang Ninh, especialmente en intercambios culturales y educativos, así como el proyecto de la Universidad Vietnam-Japón.

El premier también recibió a delegaciones de Yamanashi, Niigata, Tokushima, Osaka, Shimane, Hiroshima, Miyagi y Wakayama, quienes manifestaron su interés en ampliar la cooperación en agricultura, inversión, educación, cultura y turismo, así como promover la inversión de empresas japonesas en Vietnam, especialmente en procesamiento industrial, industria auxiliar, agricultura de alta tecnología, biotecnología y transformación digital y verde.

Minh Chinh aseguró que su Gabinete creará condiciones favorables para las empresas japonesas e instó a Japón a apoyar a las compañías vietnamitas en sus territorios, especialmente en la conexión entre las pequeñas y medianas empresas de alta tecnología.

Asimismo, enfatizó la cooperación en formación de recursos humanos de alta calidad mediante la conexión de universidades e institutos de investigación entre ambos países, promoviendo proyectos conjuntos en semiconductores y computación cuántica./.