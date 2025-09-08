Premier vietnamita preside sesión del Gobierno sobre elaboración legislativa en septiembre

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, presidió hoy la primera sesión de elaboración legislativa del Gobierno en el mes, en la que se examinaron nueve proyectos de ley en ámbitos que abarcan impuestos, tecnología, seguridad, agricultura y regulaciones sobre medios de comunicación.

Panorama de la reunión (Foto: VNA)

Los proyectos incluyen enmiendas a la Ley del Impuesto sobre la Renta Personal, la Ley de Altas Tecnologías, las Leyes de modificaciones y complementos a varios artículos de la Ley de Transferencia de Tecnología, de la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley revisada de Protección de Secretos de Estado y la Ley de Prensa enmendada, entre otros.



En su discurso inaugural, Minh Chinh afirmó que el Gobierno debe abordar los “cuellos de botella” normativos en 2025, conforme a lo establecido en la Resolución 66/NQ-TW del Buró Político, que fija un objetivo de crecimiento económico del 8,3%–8,5% para el próximo año y una expansión de dos dígitos en los años posteriores.

Subrayó que perfeccionar la reforma institucional constituye uno de los tres avances estratégicos necesarios para mantener un crecimiento sostenible a largo plazo.



Desde el inicio de su mandato, el Gobierno ha convocado 42 sesiones especiales de elaboración legislativa y revisado cerca de 80 proyectos de ley y resoluciones. Solo en agosto y septiembre, se están preparando 113 propuestas para la Asamblea Nacional, incluidas 47 leyes y resoluciones que serán consideradas en el 10.º período de sesiones de la XV Legislatura.



Con poco tiempo antes del próximo período de sesiones parlamentarias y una carga de trabajo compleja, el jefe de Gobierno instó a los ministros y dirigentes de organismos a asumir directamente la responsabilidad en la redacción y garantizar la calidad de la legislación bajo su supervisión, con especial atención a las leyes que se presentarán en la próxima reunión de la Asamblea Nacional./.