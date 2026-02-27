Premier vietnamita preside sesión del Gobierno sobre elaboración legislativa en febrero

El primer ministro Pham Minh Chinh. Foto: Duong Giang-VNA

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, presidió hoy la reunión temática del Gobierno correspondiente a febrero sobre la elaboración de leyes, en la que los delegados analizaron diversos proyectos de ley.



En su intervención inaugural, el jefe de Gobierno subrayó que las instituciones constituyen un motor y un recurso clave para el desarrollo, y deben encabezar la eliminación de obstáculos y la solución de los problemas prácticos que vayan surgiendo.



Recordó que las resoluciones de los más recientes Congresos del Partido han identificado de manera constante el perfeccionamiento institucional como uno de los tres avances estratégicos para lograr un desarrollo rápido y sostenible del país.



Panorama del evento. Foto: Duong Giang-VNA



El dirigente destacó que tanto el Gobierno como él personalmente han dado prioridad en tiempo y recursos a la reforma institucional, resolviendo con prontitud las trabas en los mecanismos y políticas para crear un entorno más favorable para ciudadanos y empresas, e impulsar así el desarrollo socioeconómico nacional.



Desde el inicio del actual mandato, el Ejecutivo ha celebrado 41 sesiones temáticas sobre elaboración legislativa, ha emitido opiniones sobre más de 215 proyectos de ley, ordenanzas, resoluciones y propuestas de políticas, y ha presentado 179 documentos jurídicos ante la Asamblea Nacional para su examen y aprobación, más del doble de lo registrado durante la XIV Legislatura del Parlamento.



Solo en 2025, la mayoría de los obstáculos legales fueron abordados de manera sustancial conforme a la Resolución n.º 66 del Buró Político, con especial énfasis en reforzar la descentralización y la delegación de competencias, junto con la asignación adecuada de recursos, el diseño de mecanismos de supervisión e inspección y el fortalecimiento de la capacidad de implementación en todos los niveles.



Las leyes y resoluciones aprobadas han contribuido a consolidar un sistema jurídico más coherente, viable y transparente, promoviendo el desarrollo nacional.



Al reafirmar que las reformas institucionales y legales han sentado bases sólidas y generado impulso para alcanzar un crecimiento de dos dígitos en el próximo período, el primer ministro instó a ministros y responsables sectoriales a acelerar la finalización de los proyectos de ley y resoluciones bajo su competencia, así como a aportar opiniones constructivas sobre las propuestas de otros ministerios y organismos.



En la agenda de la sesión, los delegados debatieron varios proyectos revisados, entre ellos la Ley de Capital y la Ley del Estado Civil; el proyecto de Ley de Creencias y Religión; el proyecto de ley que modifica y complementa diversos artículos de la Ley de Misiones Representativas en el Extranjero de la República Socialista de Vietnam; y un proyecto de resolución de la Asamblea Nacional sobre mecanismos de coordinación y políticas especiales destinadas a fortalecer la prevención y la resolución de disputas internacionales en materia de inversión./.