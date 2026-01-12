Premier vietnamita preside la primera reunión del Comité Directivo Nacional de Datos

En la reunión (Fuente: VNA)

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, en su calidad de jefe del Comité Directivo Nacional de Datos, presidió hoy la primera reunión del Comité, que se llevó a cabo de manera presencial en la sede del Gobierno y también de forma virtual, con la participación de 34 provincias y ciudades de todo el país.



A la reunión asistieron los viceprimeros ministros Nguyen Chi Dung y Pham Thi Thanh Tra, el ministro de Seguridad Pública Luong Tam Quang, así como ministros, dirigentes de organismos ministeriales, agencias gubernamentales y otros representantes de diversas instituciones.



Durante la reunión, se presentó la decisión del Primer Ministro sobre la creación del Comité Directivo Nacional de Datos, una entidad interministerial encargada de coordinar la investigación, asesoramiento y apoyo al Gobierno en la implementación de estrategias, políticas y bases de datos nacionales y especializadas. Este Comité tendrá la responsabilidad de realizar tareas clave como la integración, el intercambio, el análisis y la coordinación de datos dentro de la Base de Datos Nacional Integrada.



En su discurso inaugural, el premier Pham Minh Chinh destacó la importancia crucial de los datos para impulsar la economía y la sociedad digitales, así como para el crecimiento de nuevas áreas como la economía de datos y la inteligencia artificial.



Según el Gobierno, el objetivo es lograr un crecimiento económico sostenible, no solo apoyado en recursos tradicionales, sino también en nuevos recursos como los datos y las tecnologías digitales. En este sentido, la Resolución n.º 57-NQ/TW subraya la necesidad de aprovechar el potencial de los datos, transformándolos en un recurso clave para el desarrollo económico.



El premier también mencionó que los datos están evolucionando a una velocidad sin precedentes, lo que representa una gran oportunidad para Vietnam, siempre y cuando el país logre gestionarlos de manera efectiva. Las proyecciones sugieren que, si se desarrolla adecuadamente, la industria de los datos podría generar ingresos de hasta 80.000 millones de dólares estadounidenses para 2030.



Sin embargo, resaltó los desafíos que enfrenta Vietnam en este campo, como la falta de marcos legales e institucionales sólidos, la baja calidad de los datos, la infraestructura insuficiente y la escasez de profesionales cualificados.



En este contexto, instó a los Ministerios, sectores y autoridades locales a centrarse en la creación de una base de datos unificada, precisa, completa, limpia y eficientemente conectada, equilibrando la apertura de los datos con la necesidad de proteger la seguridad.



El premier solicitó a los miembros del Comité Directivo que analicen y propongan soluciones para superar estos obstáculos, incluyendo la capacitación y el desarrollo de un mercado de datos, la creación de modelos operativos para plataformas de datos, y la promoción del desarrollo de inteligencia artificial autónoma con una identidad vietnamita distintiva.



También enfatizó la necesidad de avanzar en la digitalización, centralizar los datos y establecer una base de datos especializada unificada, evitando que cada entidad opere de manera aislada con tecnologías y estándares diversos.



Por último, Pham Minh Chinh instó a los delegados a compartir las tendencias globales en el ámbito de los datos y aprender de las mejores prácticas internacionales, con el fin de elaborar una estrategia de desarrollo de datos eficaz para Vietnam en el futuro cercano./.