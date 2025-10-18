Premier vietnamita preside conferencia nacional para impulsar ejecución de inversiones públicas

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, presidió hoy la Conferencia Nacional sobre la promoción de la ejecución de inversiones públicas para 2025.

La IV Conferencia Nacional sobre la promoción de inversiones públicas. (Foto: VNA)

Este evento, el cuarto de su tipo en el año, se llevó a cabo de forma presencial en la sede del Gobierno y se conectó de manera virtual con 34 provincias y ciudades del país.

A la conferencia asistieron los viceprimeros ministros, junto con líderes de ministerios, agencias del gobierno central, autoridades locales y representantes de grandes corporaciones económicas.

En su discurso inaugural, el premier Minh Chinh destacó que, con menos de un trimestre restante para finalizar el año 2025, el país debe tomar medidas urgentes para cumplir con los objetivos y tareas encomendados por el Partido y la Asamblea Nacional.

Subrayó que una de las principales claves para lograr un crecimiento superior al 8% en 2025 es la inversión pública, que se considera un motor fundamental para el desarrollo.

En esta legislatura, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas para aumentar los ingresos, reducir los gastos y destinar más recursos a la inversión pública.

Como resultado, el presupuesto de inversión pública ha aumentado un 55% en comparación con la legislatura anterior. Se espera que en 2025 se destinen unos 1,11 mil billones de dong (42,1 mil millones de USD) a inversiones públicas, con el objetivo de ejecutar el 100% de esos fondos para impulsar el crecimiento económico.

Sin embargo, el Primer Ministro también destacó que, según los datos recopilados hasta el 16 de octubre, solo se ha ejecutado el 50,7% de la inversión pública a nivel nacional, lo que está por debajo de lo esperado.

Además, 29 ministerios, agencias centrales y 18 provincias aún no han alcanzado el promedio nacional de ejecución. El jefe de Gobierno instó a los responsables de los ministerios y provincias a redoblar esfuerzos para mejorar la ejecución, identificar las causas de los retrasos y evitar desviar responsabilidades.

De acuerdo con el informe del Ministerio de Finanzas, el presupuesto total de inversión pública para 2025, asignado por el Gobierno, ha sido distribuido en un 97,1%, alcanzando los 871 billones de dong (33 mil millones de USD). No obstante, aún queda un saldo de 26,2 billones de dong (995 millones de USD) sin asignar a proyectos específicos.

Para acelerar el proceso de ejecución, el Gobierno ha implementado varias medidas, entre ellas la redistribución de fondos entre ministerios y provincias con baja ejecución hacia aquellos que requieren más recursos.

Además, el Primer Ministro ha ordenado modificaciones en diversas normativas, simplificando procedimientos administrativos y digitalizando los procesos de aprobación, asignación, pago y liquidación de las inversiones públicas.

Hasta la fecha, se han logrado avances significativos en proyectos de infraestructura clave, como autopistas, aeropuertos y ferrocarriles de alta velocidad. En todo el país, se han completado más de 455 km de autopistas y se han iniciado la construcción de 364 km adicionales, con el objetivo de alcanzar los 3.000 km para finales de 2025.

El jefe del Ejecutivo concluyó su intervención afirmando que la ejecución eficiente y puntual de las inversiones públicas es fundamental para garantizar un crecimiento económico sostenible, mantener la estabilidad macroeconómica y mejorar la calidad de vida de la población./.