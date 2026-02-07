Premier vietnamita presenta Programa de Acción para implementar Resolución del XIV Congreso del Partido

Hanoi (VNA) - El primer ministro Pham Minh Chinh presentó esta mañana el Programa de Acción para la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam durante la conferencia nacional en línea destinada a estudiar, difundir y poner en práctica dicha Resolución.

El jefe de Gobierno subrayó que el Programa de Acción constituye un paso decisivo para materializar los lineamientos del XIV Congreso, con el objetivo de mantener la paz y la estabilidad, impulsar un desarrollo rápido y sostenible, proteger firmemente la Patria, alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos, mejorar de manera continua la calidad de vida de la población. Estas metas están orientadas a cumplir con éxito los dos objetivos estratégicos centenarios y a guiar al país con paso firme hacia una nueva era de desarrollo próspero, fuerte, civilizado y feliz.

El primer ministro Pham Minh Chinh presenta el “Programa de Acción para la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido”. (Foto: VNA)

Según el premier, el Programa de Acción reviste una importancia especial al combinar una visión estratégica y de largo plazo con medidas concretas, prácticas y viables, lo que permitirá que la Resolución del Congreso se traduzca rápidamente en resultados tangibles para la sociedad y la economía.

El Programa concreta la Resolución del XIV Congreso mediante 12 grupos de tareas principales, seis misiones clave y tres avances estratégicos. Además, establece 30 indicadores nacionales, 38 indicadores sectoriales y territoriales, así como 272 tareas, proyectos y obras estratégicas para el período 2026-2030. Entre las iniciativas más destacadas figuran el ferrocarril de alta velocidad Norte–Sur, las plantas de energía nuclear, grandes aeropuertos y puertos marítimos, bases de datos nacionales, fábricas de semiconductores y proyectos culturales y sociales de gran escala.

Minh Chinh destacó que el Programa refleja una renovación profunda del pensamiento y de los métodos de implementación, al situar al pueblo como el centro y el sujeto del desarrollo. En este sentido, se aplica el principio de “elegir correctamente, desplegar con rapidez, ejecutar hasta el final y evaluar mediante resultados concretos”, tomando como referencia principal la eficacia de la ejecución y el nivel de satisfacción de la ciudadanía y de las empresas. El énfasis, precisó, está en pasar de las palabras a la acción y en superar el formalismo y el burocratismo.

El Programa también pone el acento en mejorar la organización de la implementación, vinculándola a la descentralización, la asignación eficiente de recursos y el establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación basados en el principio de “seis claridades”: responsables, tareas, plazos, responsabilidades, competencias y resultados claramente definidos, con un fuerte impulso a la digitalización y al monitoreo en tiempo real.

En el ámbito económico, el Programa de Acción apuesta por perfeccionar el marco institucional para un desarrollo rápido y sostenible, avanzar de la gestión administrativa a un enfoque de facilitación del desarrollo y consolidar un nuevo modelo de crecimiento. Este modelo se apoya en la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como principales motores, al tiempo que promueve la economía digital, verde y circular, fortalece las industrias básicas y estratégicas y fomenta sectores emergentes como los semiconductores, la inteligencia artificial, las energías renovables y la economía de los datos.

El Programa concede especial importancia al desarrollo integral de la cultura y del pueblo vietnamita, a la construcción de una cultura avanzada con identidad nacional y al fortalecimiento de las industrias culturales y creativas. También contempla la implementación efectiva del Programa Nacional de Desarrollo Cultural y la edificación de infraestructuras culturales y deportivas de alcance internacional.

En materia de educación y formación, se plantea la construcción de un sistema educativo moderno e integrado internacionalmente, con acceso equitativo y una mejora integral de la calidad. Entre los objetivos destacados figura la formación de recursos humanos altamente calificados para sectores estratégicos, incluido el propósito de formar 100.000 ingenieros en semiconductores para 2030.

En cuanto a ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y transición verde, el Programa se centra en reforzar la capacidad científica y tecnológica nacional, desarrollar 11 grupos de tecnologías estratégicas, impulsar la innovación en todos los sectores y construir un ecosistema nacional de emprendimiento innovador, avanzando hacia una economía, una sociedad y una ciudadanía digitales.

Asimismo, el Programa subraya la necesidad de gestionar un desarrollo social sostenible, garantizando el progreso y la equidad social, el bienestar de la población y el principio de no dejar a nadie atrás. Entre las prioridades se incluyen la mejora de la atención sanitaria, el fortalecimiento de las políticas sociales y la adaptación de las políticas laborales al envejecimiento de la población.

El documento también aborda el uso eficiente de los recursos, la protección del medio ambiente y la adaptación al cambio climático; el fortalecimiento de la defensa y la seguridad; la promoción de una diplomacia activa y una integración internacional profunda y eficaz; el fortalecimiento del Estado de derecho socialista y la consolidación integral del Partido.

Para asegurar una implementación eficaz del Programa de Acción, el Primer Ministro propuso seis grupos de soluciones clave, centradas en el perfeccionamiento institucional, la movilización y el uso eficiente de los recursos, el desarrollo de recursos humanos de alta calidad, el impulso a la ciencia y la tecnología, la transformación digital y la mejora de la gestión estatal y la gobernanza nacional.

Afirmó que la ejecución coordinada, decidida y eficaz del Programa de Acción es fundamental para llevar con rapidez la Resolución del XIV Congreso del Partido a la práctica y generar un nuevo impulso para el desarrollo rápido y sostenible del país en la nueva etapa./.