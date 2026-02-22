Premier vietnamita pide planificar el desarrollo del sector ferroviario con visión de más de 100 años

El primer ministro Pham Minh Chinh inspecciona el sitio de obras del proyecto, en el tramo del túnel de la estación S11 Van Mieu. Foto: Duong Giang-VNA

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, inspeccionó hoy, alentó a las fuerzas de construcción y dio directrices para acelerar el proyecto de la línea ferroviaria urbana Nhon–Estación de Hanoi.



El proyecto tiene una longitud total de 12,5 kilómetros, incluidos 8,5 km elevados y 4 km subterráneos, con una inversión global de 34.826 mil millones de VND (1,33 mil millones de dólares), financiados con capital de asistencia oficial al desarrollo (AOD) y el presupuesto municipal, y se ejecuta en el período 2009–2027. El tramo elevado Nhon–Cau Giay está en operación desde el 8 de agosto de 2024; la sección subterránea ha superado el 76% de avance y se prevé que toda la línea entre en funcionamiento en 2027.



El premier Pham Minh Chinh visita y transmite saludos por el Año Nuevo Lunar a las unidades encargadas de la construcción del Proyecto de la Línea 3 del ferrocarril urbano, tramo Nhon–Estación de Hanoi. Foto: Duong Giang-VNA



El jefe del Gobierno vietnamita reconoció los esfuerzos de los ministerios, organismos, autoridades locales y del equipo de ingenieros y trabajadores que laboraron durante el Año Nuevo Lunar (Tet) de 2026, y exigió un cambio de mentalidad y métodos para acortar los plazos, garantizando al mismo tiempo la calidad, los estándares técnicos, la estética y la protección ambiental.

Asimismo, instó a la población a seguir respaldando el proyecto como motor del desarrollo económico de la capital. Cuanto antes se complete el proyecto, antes se impulsarán las actividades comerciales, la inversión y el turismo, generando así un nuevo motor de crecimiento para la economía local y para toda la región de la capital, enfatizó.



Durante la sesión de trabajo con las partes involucradas, el Primer Ministro señaló diversos obstáculos relacionados con la planificación, los estándares técnicos, la movilización de capital, la liberación de terrenos, los mecanismos y políticas, así como las negociaciones sobre el equipamiento del tramo subterráneo, y ordenó resolverlos con urgencia.



A partir de la realidad de que en 17 años Hanoi ha completado apenas 21 km de ferrocarril urbano, mientras que la meta para 2045 supera los 600 km, el Primer Ministro subrayó la necesidad de una renovación integral del pensamiento y los métodos para desarrollar el sector ferroviario de manera rápida y sostenible.



Exigió completar cuanto antes el sistema de normas técnicas; elaborar una planificación de desarrollo del sector ferroviario y el ferrocarril urbano, con una visión superior a 100 años; impulsar una tecnología unificada y moderna asociada a la transferencia tecnológica; fortalecer la industria auxiliar y la formación de recursos humanos, con el objetivo de que el 90% del personal sea vietnamita.



Paralelamente, se deberá diversificar las fuentes de financiación, movilizar la inversión pública, asociaciones público-privadas (PPP), bonos, préstamos y movilización de recursos de la población; desarrollar un sistema de operación con mayor grado de localización, gestión digitalizada, ecológica e inteligente; y reforzar la coordinación estrecha entre ministerios, organismos y autoridades municipales.



El primer ministro Pham Minh Chinh pidió implementar el proyecto bajo el espíritu de “un objetivo, dos garantías, tres compromisos, cuatro noes, cinco transformaciones y seis claridades”, asegurando el cumplimiento del cronograma, la calidad y la eficiencia, contribuyendo así a elevar la competitividad y satisfacer mejor las necesidades de movilidad de la ciudadanía./.