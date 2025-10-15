Premier vietnamita pide a provincia de Thanh Hoa concretar su aspiración de desarrollo

Thanh Hoa, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, instó hoy a la provincia de Thanh Hoa a hacer realidad su ambiciosa visión de desarrollo, destacando la importancia de transformarla en un centro económico clave del país.

La XX Asamblea del Comité partidista de Thanh Hoa para el mandato 2025-2030 (Foto: VNA)

En su discurso en la XX Asamblea del Comité del Partido en Thanh Hoa para el mandato 2025-2030, el jefe de Gobierno subrayó la necesidad de aprovechar sus fortalezas, mejorar la vida de su población y garantizar un futuro próspero para la región, alineado con las aspiraciones de la nación.

"Thanh Hoa es una tierra de ‘virtud y héroes’, un lugar que reúne a personas valientes, creativas y decididas", reiteró y reconoció los éxitos obtenidos durante el período 2020-2025, en el que la provincia cumplió 23 de sus 27 metas planificadas, alcanzando una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) del 10,24%, lo que la posicionó en la cuarta posición a nivel nacional.

Sin embargo, también señaló algunos desafíos, como las deficiencias en la capacidad de liderazgo de algunas organizaciones del Partido y la falta de aprovechamiento completo del potencial de la provincia.

La Asamblea aprobó los objetivos de desarrollo para el mandato 2025-2030, con el objetivo de convertir a Thanh Hoa en uno de los principales centros económicos del país.

La provincia se enfocará en industrias clave como la energía, la manufactura, la agricultura de alta tecnología y el turismo. Entre los objetivos destacan lograr un crecimiento anual promedio del PIBR del 11% y alcanzar un ingreso per cápita de 90 millones de dong (3,415 USD) para 2030.

Además, Thanh Hoa planea aumentar la participación de la economía digital en el PIBR y desarrollar infraestructuras clave, especialmente en transporte y turismo.

El Primer Ministro enfatizó que la provincia debe seguir fortaleciendo las filas partidistas y el sistema político, implementando de manera efectiva las resoluciones del Partido y del Gobierno, y mejorando la calidad del personal, especialmente de los líderes, para asegurar que estén preparados y tengan la credibilidad necesaria para cumplir con las exigencias del cargo.

Enfatizó la importancia de fomentar una economía verde, digital y en transición, y de acelerar la transformación digital en todos los sectores.

También subrayó la necesidad de impulsar el desarrollo de centros económicos clave como Nghi Son, Sam Son, Bim Son y Lam Son. Asimismo, instó a Thanh Hoa a promover su cultura, garantizar el bienestar social, especialmente para las comunidades de minorías étnicas y las zonas rurales y fronterizas.

Para lograr estos objetivos, el jefe del Ejecutivo sugirió que la Asamblea seleccione a líderes capaces, con visión creativa y una fuerte determinación para guiar a la provincia hacia adelante, convirtiéndola en un nuevo motor de crecimiento para el país.

Con estos pasos estratégicos y un firme compromiso de acción, el Primer Ministro expresó su confianza en que Thanh Hoa experimentará un crecimiento sólido y se consolidará como un centro clave de desarrollo en Vietnam, un lugar donde "se reúnan los mejores talentos, se origine la creatividad, se impulse el desarrollo y brille con fuerza en el futuro"./.