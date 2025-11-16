Premier vietnamita parte de Hanoi para visita de trabajo a Kuwait, Argelia y Sudáfrica

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y su esposa partieron esta mañana de Hanoi para iniciar una visita oficial a Kuwait y Argelia, así como para participar en la Cumbre del G20 y en diversas actividades bilaterales en Sudáfrica, del 16 al 24 de noviembre.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y su esposa parten de Hanoi para iniciar una visita oficial a Kuwait y Argelia, así como para participar en la Cumbre del G20 y en diversas actividades bilaterales en Sudáfrica. (Foto: VNA)

El viaje se realiza por invitación del primer ministro del Estado de Kuwait, Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al Sabah; del primer ministro de la República de Argelia, Sifi Ghrieb; y del presidente de la República de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien ostenta la presidencia del G20 en 2025.

Acompaña al jefe de Gobierno una delegación de alto nivel integrada por dirigentes de varios ministerios y organismos centrales, así como los embajadores de Vietnam en Kuwait, Argelia y Sudáfrica.

La participación del Primer Ministro en la Cumbre del G20 reafirma la importancia que Vietnam otorga a la cooperación con los miembros del G20 y la comunidad internacional, y refleja asimismo el creciente papel, prestigio e influencia del país en foros y mecanismos multilaterales.

El viaje también evidencia la línea constante de Vietnam de fortalecer las relaciones con los países de Oriente Medio y África, entre ellos Kuwait, Argelia y Sudáfrica.

La visita busca afianzar la confianza política, profundizar las relaciones amistosas y promover la cooperación integral con estos socios, así como avanzar en la firma de acuerdos que establezcan marcos jurídicos favorables para la cooperación en comercio, inversión y otros sectores de interés mutuo.

La gira por los tres países representa un paso más en la implementación de la política exterior definida en el XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y en las resoluciones y conclusiones del Buró Político y el Secretariado sobre la integración internacional y el fortalecimiento de la diplomacia multilateral hacia 2030./.