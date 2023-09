Premier vietnamita parte de Hanoi para asistir a 43ª Cumbre de ASEAN

Hanoi (VNA) El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, al frente de una delegación de alto nivel, partió hoy de Hanoi rumbo a Indonesia para asistir a la 43ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y las citas relacionadas del 4 al 7 de septiembre en Yakarta.



La participación del jefe del Gobierno en estos eventos corresponde a una invitación del presidente anfitrión y titular de la ASEAN 2023, Joko Widodo.



La comitiva está integrada por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Le Minh Hoan; el ministro de Industria y Comercio, Nguyen Hong Dien; el ministro de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales, Dao Ngoc Dung; el viceministro de Defensa, Le Huy Vinh; el viceministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang; el vicepresidente de la Oficina Gubernamental, Nguyen Xuan Thanh; el vicecanciller Do Hung Viet; la viceministra de Planificación e Inversiones, Nguyen Thi Bich Ngoc y el embajador, jefe de la delegación de Vietnam ante la ASEAN, Nguyen Hai Bang.



La 43ª Cumbre de la ASEAN y las citas anexas son una serie de actividades importantes de alto nivel que marcarán la culminación de la presidencia de la agrupación de Indonesia en 2023, bajo el tema "ASEAN Matters: The Epicentrum of Growth" (Asuntos de la ASEAN: Epicentro del Crecimiento).

El primer ministro Pham Minh Chinh partió de Hanoi rumbo a Yakarta para asistir a la 43ª Cumbre de la ASEAN y reuniones relacionadas. (Foto: VNA)



Las reuniones de la Cumbre se centrarán en cuatro temas principales, incluido establecer la base para la Visión a Largo Plazo de la ASEAN, ayudar al bloque a ser más resiliente para responder a los desafíos de la era, convertir a la agrupación en el centro del crecimiento económico y al Indo-Pacífico en una región de paz y prosperidad.



Como Presidente de la ASEAN en 2023, Indonesia promueve de manera activa la implementación de prioridades e iniciativas, creando así una fuerza impulsora para el desarrollo regional y consolidando el papel de la agrupación en los esfuerzos por acelerar el diálogo y la cooperación y mantener la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región.



Junto con otros estados miembros, Vietnam ha promovido de manera proactiva y vigorosa la construcción de comunidades en todos los pilares, desde la política y la economía hasta la cultura y la sociedad, con un fuerte énfasis en mejorar la conectividad de la ASEAN y ampliar las relaciones con socios globales.



La asistencia del premier Pham Minh Chinh a la 43ª Cumbre de la ASEAN tiene como objetivo continuar implementando la política exterior de independencia, autodeterminación, paz, cooperación y desarrollo, diversificación y multilateralización, de conformidad con la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido y la Directiva Número 25 del Secretaría del Comité Central del Partido; transmitir el mensaje principal del Partido, Estado y Gobierno vietnamitas a la ASEAN y a los amigos internacionales sobre un Vietnam de amistad, cooperación e integración que ha participado de manera más activa, proactiva y efectiva en los progresos regionales./.