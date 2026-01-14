Premier vietnamita ordena establecimiento de delegación de inspección contra pesca ilegal

Después de la clasificación, los mariscos se envasan en hielo para su conservación y transporte hasta el punto de consumo. (Foto: VNA)

El premier exigió a los ministros, jefes de organismos pertinentes y presidentes de los Comités Populares de las provincias y ciudades costeras que continúen cumpliendo estrictamente las directrices, declarando resueltamente la "guerra" contra la IUU.



Encomendó al Ministro de Agricultura y Medio Ambiente continuar liderando y coordinando con los Ministerios y sectores pertinentes el establecimiento de una delegación de inspección intersectorial en las localidades, enfocándose en evaluar los resultados, cerrar expedientes, aclarar las responsabilidades de cada nivel y consolidar los datos para informar al Primer Ministro antes del 25 de enero de 2026.



El contenido de la inspección se centrará en el cierre de expedientes de infracción, la gestión de la flota, el monitoreo y control de buques en los puertos, la prevención del fraude en la cadena de captura-compra-procesamiento-exportación, la instalación y mantenimiento de los sistemas de monitoreo de embarcaciones (VMS), la operación de la base de datos pesquera y la implementación de políticas de conversión laboral.



Al Ministro de Ciencia y Tecnología se le asignó la tarea de liderar la estandarización e interconexión de la base de datos pesquera, garantizando que los datos sean correctos, suficientes, transparentes y actualizados; así como perfeccionar las soluciones técnicas para que los VMS y las plataformas de datos funcionen de manera estable y sincronizada.



El Ministro de Defensa debe continuar con el patrullaje y control en las zonas marítimas fronterizas y vigilar estrictamente la salida y entrada de buques pesqueros. El Ministro de Seguridad Pública dirigirá la investigación y el procesamiento urgente de los casos de intermediación para llevar buques y pescadores a aguas extranjeras. El Ministro de Relaciones Exteriores orientará la coordinación con las autoridades de los países anfitriones para resolver definitivamente los casos de infracción.



El Inspector General del Gobierno se enfocará en inspeccionar algunas localidades para aclarar la responsabilidad en la implementación de las tareas de lucha contra la pesca ilegal.



Además, Minh Chinh instó a los Secretarios de los Comités partidistas provinciales y municipales que instruyan a los presidentes de los Comités Populares de sus respectivas localidades para que asuman la responsabilidad directa y total sobre el proceso de sanción y el cierre de expedientes en la lucha contra la pesca IUU, informando los resultados antes del 25 de enero de 2026./.