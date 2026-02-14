Premier vietnamita ofrece incienso en la Ciudadela Imperial de Thanh Long

Hanoi (VNA)- Con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet) 2026, el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, ofreció hoy incienso en el Palacio Kinh Thien, ubicado en la Ciudadela Imperial de Thang Long, en Hanoi, en homenaje a los reyes que contribuyeron a la construcción y defensa del país.



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, ofrece incienso en el Palacio Kinh Thien (Fuente: VNA)

El Palacio de Kinh Thien fue erigido en 1428, durante la dinastía Le, sobre los cimientos de antiguos palacios de las dinastías Ly y Tran. A lo largo de diversas etapas históricas, constituyó el centro de la Ciudadela Imperial y es considerado un lugar donde converge la esencia espiritual de la nación.

En un ambiente solemne previo al inicio del nuevo año, el primer ministro y los delegados expresaron su gratitud hacia los antepasados que forjaron la tradición cultural de Thang Long, elevando plegarias por la paz y prosperidad del país, así como por el bienestar y la felicidad del pueblo.

Al conversar con el personal del Centro de Conservación del Patrimonio de Thang Long, el jefe de Gobierno reconoció los esfuerzos realizados en la preservación, restauración y promoción del valor histórico del sitio.

Asimismo, instó a reforzar la responsabilidad institucional y a movilizar recursos legítimos para la restauración y salvaguarda del Área Central de la Ciudadela Imperial de Thang Long —Patrimonio Cultural de la Humanidad inscrito por la UNESCO—, a fin de que continúe siendo motivo de orgullo de esta tierra de milenaria tradición cultural./.