Premier vietnamita mantiene conversación telefónica con su homólogo singapurense

Panorama de la conversación telefónica. Foto: Duong Giang - VNA

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, sostuvo hoy una conversación telefónica con su homólogo de Singapur, Lawrence Wong.



Durante el intercambio, Lawrence Wong felicitó a Minh Hung por su elección como jefe del Gobierno de Vietnam para el período 2026–2031 y expresó su deseo de colaborar estrechamente para impulsar el desarrollo sólido, sustantivo y eficaz de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Por su parte, Minh Hung compartió que Vietnam se dispone a promulgar nuevas políticas destinadas a atraer mayores inversiones extranjeras, incluidas las de Singapur.



Asimismo, propuso que Singapur apoye a Vietnam en la construcción de centros financieros internacionales y en la ampliación y modernización de la red de Parques Industriales Vietnam–Singapur (VSIP) de nueva generación, vinculados a la transferencia de tecnologías avanzadas.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung. Foto: Duong Giang - VNA



Lawrence Wong manifestó su pleno acuerdo con las propuestas de su homólogo vietnamita, reiterando que Singapur concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam y está dispuesto a implementar los contenidos de cooperación acordados.



También destacó el interés en intensificar los intercambios de alto nivel y fortalecer la cooperación en economía, defensa-seguridad y otros ámbitos, contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo regional.



El primer ministro singapurense informó que su país elevará a 30 el número total de VSIP en Vietnam en 2026, con motivo del 30.º aniversario de este exitoso modelo en el país.

Además, reafirmó el compromiso de continuar apoyando a Vietnam en la formación y el desarrollo de recursos humanos, especialmente de cuadros estratégicos, mediante nuevos acuerdos de capacitación y la ampliación del Programa de Cooperación para el Desarrollo de Singapur hacia las localidades vietnamitas.



Lawrence Wong expresó su confianza en el fortalecimiento continuo de las relaciones bilaterales y su deseo de lograr avances en nuevas áreas como el intercambio de créditos de carbono y la cooperación en seguridad alimentaria.





Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de seguir consolidando la confianza política, intensificar el intercambio de delegaciones y contactos a todos los niveles, y mantener de forma eficaz los mecanismos de cooperación existentes, incluido el mecanismo de reuniones anuales entre los dos primeros ministros. Asimismo, acordaron implementar pronto el mecanismo de Diálogo Estratégico entre los partidos gobernantes en 2026 y reforzar la cooperación en seguridad energética.



Las dos partes reafirmaron también su prioridad y compromiso de recursos para implementar eficazmente el Programa de Acción de la Asociación Estratégica Integral para el período 2025–2030.



Coincidieron en explorar la firma de un acuerdo intergubernamental sobre la compraventa de electricidad transfronteriza de bajas emisiones de carbono, con el fin de establecer un marco jurídico que garantice el éxito del proyecto de exportación de energía eólica desde Vietnam a Singapur.



En un contexto internacional complejo, Minh Hung propuso fortalecer la cooperación en la ASEAN y coordinarse estrechamente en 2027, cuando Singapur asumirá la presidencia del bloque y Vietnam será anfitrión del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC).



También abogó por intensificar la cooperación en defensa y seguridad, la lucha contra el crimen transnacional, así como apoyar la construcción, operación y gestión del Centro Nacional de Datos, el Centro de computación de alto rendimiento y la inteligencia artificial, y promover negociaciones sustantivas y eficaces sobre el Código de Conducta en el Mar del Este (COC).



En esta ocasión, Lawrence Wong invitó cordialmente al primer ministro vietnamita a realizar una visita oficial a Singapur./.