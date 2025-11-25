Premier vietnamita llama a la unidad nacional para ayudar a las zonas afectadas por inundaciones

Hanoi (VNA) Con el espíritu de gran unidad nacional y no dejar a nadie atrás, el primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, hizo un llamado a las personas de todo el país a unirse y mirar hacia la región central, tomar acciones prácticas y compartir las dificultades con los pobladores de esa zona que está sufriendo desastres naturales.



El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, habla en el evento. (Fuente: VNA)



En la inauguración de la Semana de la "Gran Unidad Nacional - Patrimonio Cultural Vietnamita" 2025 con el tema "Solidaridad - Hacia la región central" realizada la víspera en Hanoi, el jefe del Gobierno reiteró que este acontecimiento reviste de gran importancia en un momento en que el país se encamina hacia el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista, un hito en el camino de renovación y desarrollo de la nación.



Se trata también de una oportunidad para honrar los diversos valores culturales tradicionales de 54 grupos étnicos, revisar la tradición de gratitud por el pasado, distinguir el presente y despertar aspiraciones para el futuro, enfatizó.



Además, se considera un foro para que los grupos étnicos se reúnan, intercambien, aprendan unos de otros y construyan una nueva vida cultural para fortalecer la gran unidad nacional, puntualizó.



Haciendo hincapié en el espíritu de "si la cultura permanece, la nación permanece; si la cultura se pierde, la nación se pierde", el dirigente subrayó que el Partido, el Estado y el pueblo han hecho esfuerzos para preservar y promover las herencias y los excelentes valores culturales tradicionales del pueblo vietnamita.

Como resultado, se han inventariado y clasificado a nivel nacional miles de patrimonios culturales tangibles e intangibles; se han restaurado y enseñado numerosos festivales tradicionales, artesanías y conocimientos populares y se ha desarrollado el turismo cultural en los últimos tiempos, convirtiendo gradualmente la industria sin humo en un sector económico clave, compartió.



Minh Chinh significó que reservar y promover los valores culturales no es solo una responsabilidad histórica, sino también una forma de honrar el pasado, educar a la generación más joven y construir un futuro sostenible para el pueblo vietnamita. Por esta razón, propuso prestar atención especial a esas tareas; perfeccionar las instituciones y políticas; emitir mecanismos de apoyo para artesanos, aldeas de oficios artesanales y empresas culturales; vincular el trabajo de conservación con el desarrollo del turismo sostenible; desarrollar instituciones culturales de base, especialmente en áreas de minorías étnicas, asegurando la difusión y la equidad en el disfrute cultural.



Asimismo, hizo hincapié en la importancia de fortalecer la propaganda y la educación sobre el valor de la gran unidad nacional entre las nuevas generaciones, así como en la urgencia de incorporar el patrimonio cultural al sistema educativo y a las actividades comunitarias para que los jóvenes comprendan y estén más orgullosas de la identidad nacional.



Instó a las aldeas culturales a continuar con inversiones sincronizadas en infraestructura y en el desarrollo de productos de turismo cultural sostenible.



En la ocasión, el Comité Central del Frente de la Patria, en coordinación con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, exhortó a colectivos, empresas e individuos a participar en la recaudación de fotos destinados a apoyar a los habitantes afectados por las inundaciones en la región central. Como resultado, se recaudaron alrededor de 21 millones de dólares.



Según estadísticas preliminares, los desastres naturales dejaron 102 personas muertas o desaparecidas, mil 154 viviendas dañadas, más de 80 mil hectáreas de arroz y cultivos afectados y más de 3,2 millones de cabezas de ganado y aves de corral fallecieron. Asimismo, 24 puntos en las carreteras nacionales quedaron bloqueados y muchas obras de infraestructura en transporte, irrigación, educación y salud sufrieron daños.



La estimación inicial de daños es de más de 361 millones de dólares estadounidenses, sobre todo Dak Lak con 213 millones de dólares y Lam Dong con 40 millones de dólares./.