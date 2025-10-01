Premier vietnamita insta a resolver problemas pendientes en implementación del gobierno local de dos niveles

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, emitió el 30 de septiembre un despacho oficial sobre el manejo de los problemas y dificultades existentes en la implementación del modelo de gobierno local de dos niveles.



El despecho fue dirigido al Ministro de Finanzas, al Ministro del Interior y a los presidentes de los Comités Populares de las provincias y ciudades bajo administración central.



Según el documento, durante los últimos tiempos, los Ministerios, organismos y localidades han llevado a cabo activamente diversas tareas para desplegar este modelo, sin embargo, persisten dificultades y carencias.



Aún deben reorganizarse 16.009 inmuebles públicos; 299 comunas carecen de automóviles oficiales; 18 comunas no han podido abrir cuentas en el Tesoro del Estado; 32 comunas no han recibido el pago de salarios de agosto de 2025; y muchas comunas todavía no cuentan con un jefe de contabilidad.



Un total de 39.746 personas aún no han recibido los pagos de gastos de acuerdo con las políticas prescritas en los Decretos gubernamentales N.º 178/2024/ND-CP y N.º 67/2025/ND-CP. Además, varios decretos y circulares bajo la responsabilidad del Ministerio de Finanzas se han retrasado en su promulgación.



Ante esta situación, el Primer Ministro exigió al Ministerio de Finanzas que, de manera urgente y estricta, oriente a los Comités Populares provinciales y municipales, al Tesoro del Estado y a las entidades competentes para que resuelvan varias tareas concretas.



En consecuencia, es necesario asignar a los jefes de contabilidad faltantes en comunas, distritos y zonas especiales; registrar y abrir cuentas para el pago de salarios y realizar pagos, con plazo máximo hasta el 5 de octubre de 2025.



También se debe supervisar y guiar la reorganización de sedes y bienes públicos para evitar pérdidas y despilfarro; dotar de vehículos a las comunas, distritos y zonas especiales que aún carezcan de ellos; y finalizar los decretos y circulares a cargo del Ministerio de Finanzas dentro del cronograma establecido.



Sobre esta base, el Ministerio de Finanzas deberá coordinar con los organismos y localidades competentes para consolidar la información y resultados de estas tareas, y presentar un informe al Primer Ministro antes del 10 de octubre de 2025./.