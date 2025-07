Premier vietnamita insta a resolver con urgencia obstáculos para proyectos de energías renovables

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, emitió un despacho en el que solicita a los Ministerios, las localidades y el Grupo Nacional de Electricidad (EVN) que aceleren la implementación de las tareas establecidas en la Resolución No. 233/NQ-CP del Gobierno, con miras a resolver con celeridad las persistentes dificultades que afectan a numerosos proyectos de energías renovables.



Un proyecto de energía renovable del grupo Trung Nam en la provincia de Khanh Hoa (Foto: VNA)



Firmado por el viceprimer ministro permanente, Nguyen Hoa Binh, este despacho enfatiza que la promulgación de la Resolución No. 233/NQ-CP, emitida el 10 de diciembre de 2024, refleja la orientación pertinente y necesaria del Gobierno para abordar los obstáculos acumulados durante muchos años en el ámbito de las energías renovables.



De esta resolución, el Gobierno encargó al Ministerio de Industria y Comercio una revisión detallada del estado de los proyectos en cuestión y elaborar un plan para su implementación, garantizando la transparencia y evitando el despilfarro de recursos.



Durante el proceso de implementación, se han emitido numerosas directrices drásticas y serias, que inicialmente han ayudado a aliviar las dificultades de muchas empresas y localidades. Sin embargo, varias tareas aún no se han completado, y algunas localidades, Ministerios y sectores no han cumplido plenamente con sus responsabilidades.



En un espíritu de responsabilidad, transparencia y sin evasión ni elusión de responsabilidades, el primer ministro Pham Minh Chinh exigió a los jefes de los Ministerios y agencias equivalentes, los presidentes de los Comités Populares de las provincias y ciudades y el EVN que resuelvan urgentemente todas las tareas asignadas.



En específico, el presidente del Comité Popular de la provincia de Lam Dong debe completar la resolución de los proyectos de energía eólica/solar que se superponen con la planificación de la exploración, explotación, procesamiento y uso de titanio y bauxita.



El presidente del Comité Popular de la provincia de Dak Lak debe resolver los obstáculos del proyecto Long Thanh 1, que se superpone con la planificación de la zona de riego del embalse Ia Mor.



Los presidentes de los Comités Populares de Dong Nai, Lam Dong, Khanh Hoa, Ciudad Ho Chi Minh y Dak Lak deben gestionar los trámites relacionados con el terreno para 40 proyectos de energía eólica y solar.

Las autoridades de Dong Nai, Vinh Long, Dong Thap, Can Tho, Phu Tho, Ciudad Ho Chi Minh, Khanh Hoa, Lam Dong y Dak Lak deben dirigir la identificación de terrenos para sistemas solares en azoteas que operen bajo modelos de granjas agrosolares a gran escala.



El director general de EVN es responsable de abordar los acuerdos de precios de compraventa de energía para sistemas solares en azoteas construidos en terrenos agrícolas y forestales. En cuanto a las dificultades para fijar precios de las tarifas de alimentación (FIT) para proyectos eólicos y solares, el Ministerio de Industria y Comercio y el EVN deben revisar y proponer soluciones claras, que deben presentarse al Primer Ministro tras consultar con los Ministerios y organismos pertinentes.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en coordinación con el de Industria y Comercio y las localidades, debe revisar y resolver las superposiciones de zonificación relacionadas con reservas minerales, planificación del riego y conversión del uso de tierras forestales y agrícolas. Debe informar los asuntos pendientes al Primer Ministro para obtener mayor orientación.



El Ministerio de Industria y Comercio tiene la responsabilidad de presentar informes periódicos sobre el progreso de la implementación. La Oficina del Gobierno es la encargada de dar seguimiento e instar a las localidades, ministerios y sectores competentes en la ejecución de las tareas asignadas en el despacho./.