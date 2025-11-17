Premier vietnamita insta a reforzar la preparación ante fuertes lluvias e inundaciones en región central

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, instó a los presidentes de los Comités Populares provinciales y municipales, desde Ha Tinh hasta Khanh Hoa, a monitorear de cerca y difundir rápidamente información sobre lluvias e inundaciones, para que la población pueda tomar precauciones a tiempo.



Varias calles de la ciudad de Hue están inundadas debido a las fuertes lluvias y la rápida corriente de agua. (Foto: VNA)



En el Despacho Oficial N.° 217/QD-TTg, el premier citó pronósticos meteorológicos e hidrológicos que indican que, desde esta noche hasta el 18 de noviembre, las áreas comprendidas entre Quang Tri y Da Nang, así como las zonas orientales de Quang Ngai y Gia Lai, podrían recibir precipitaciones generalizadas de entre 200 y 400 mm.



Se prevé que los ríos desde Ha Tinh hasta Khanh Hoa alcancen niveles de inundación 2 y 3, superando el nivel 3 en algunos puntos. Estas lluvias se suman a episodios previos, elevando el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.



El premier pidió identificar las áreas vulnerables, emitir alertas, restringir el acceso a zonas peligrosas y organizar evacuaciones de manera proactiva. Las autoridades locales también deben garantizar la seguridad de presas y embalses, mejorar la capacidad de drenaje y operar con seguridad los embalses de riego e hidroeléctricos.



Asimismo, deben desplegar personal para regular el tráfico, brindar asistencia, preparar suministros esenciales y organizar operaciones de búsqueda y rescate.



Los Ministerios involucrados deben apoyar con información precisa, seguridad en transporte e infraestructura, protección de sistemas eléctricos e industriales, y asistencia en evacuaciones y rescate cuando sea necesario.



Mientras tanto, en la ciudad de Hue, a las 6:00 del 17 de noviembre, el río Huong alcanzó 2,69 m, superando el nivel de alerta 2, y el río Bo llegó a 4,55 m, por encima del nivel 3. Aunque las lluvias aguas arriba disminuyen, se pronostica un aumento durante el día y la noche.



Debido a la crecida de los ríos, el Departamento Municipal de Educación y Formación suspendió las clases el 17 de noviembre, mientras que el Comité Popular de Hue instó a la población y agencias a proteger sus propiedades y tomar medidas de prevención ante posibles inundaciones./.