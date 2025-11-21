Premier vietnamita insta a movilizar todos los medios para salvar a las personas en zonas aisladas

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, instó a las autoridades de las localidades gravemente afectadas por las inundaciones a seguir movilizando todos los recursos disponibles para acceder a las áreas aisladas y proporcionar ayuda oportuna a los ciudadanos.



Buques especializados de la Armada son movilizados para apoyar el rescate de personas en la provincia de Khanh Hoa. Foto: VNA



El jefe de Gobierno emitió un telegrama exigiendo a las provincias del centro de Vietnam, especialmente a Khanh Hoa, Dak Lak, Gia Lai y Lam Dong, que respondan de manera urgente y efectúen las tareas de recuperación ante las consecuencias de las fuertes lluvias e inundaciones de magnitud excepcional.



En los últimos días, las lluvias torrenciales y las grandes inundaciones han causado graves daños en las provincias centrales. Los niveles de agua en los ríos, desde Quang Tri hasta Khanh Hoa, han superado los umbrales de alerta 2-3, especialmente en el río Ba en Dak Lak, donde las inundaciones han superado los niveles históricos de 1993.

Más de 52.000 hogares en 128 comunas y barrios de las provincias de Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa y Lam Dong han quedado anegados. Muchas comunidades han quedado aisladas, careciendo de alimentos y agua potable, y existe un alto riesgo de escasez de suministros en los próximos días.



Ante esta situación, el Primer Ministro ha dado instrucciones para poner en marcha las acciones de prevención y evacuar con urgencia a 18.408 hogares con 61.035 personas. Las fuerzas militares, policiales y las autoridades locales han estado brindando apoyo de manera decidida, sin embargo, la situación sigue siendo compleja, especialmente debido al alto riesgo de deslizamientos de tierra y corrimientos de lodo.



Las autoridades locales deben garantizar el suministro urgente de alimentos, productos esenciales y agua potable, y organizar la evacuación de las personas a lugares seguros. Las instalaciones públicas, incluyendo oficinas gubernamentales y estaciones de policía y militares, podrían utilizarse como refugios temporales.



El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad Pública deben mantener y movilizar todas sus fuerzas para realizar operaciones de rescate, así como para apoyar con la logística, incluyendo la preparación de alimentos y el transporte de suministros a las personas afectadas.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, junto con el Ministerio de Industria y Comercio, deben coordinar el funcionamiento seguro de las presas, reducir el vertido de agua y restaurar el suministro eléctrico inmediatamente después de las inundaciones.



El Ministerio de Salud debe proveer con urgencia medicamentos, suministros médicos y proporcionar orientación sobre la higiene posterior a las inundaciones, así como sobre la prevención de enfermedades.



Por su parte, el Ministerio de Educación y Formación ha solicitado que las instituciones educativas y las autoridades locales garanticen la seguridad de los estudiantes y que las clases solo se reanuden cuando las condiciones sean completamente seguras.



El Ministerio de Finanzas proporcionará arroz y materiales a las provincias afectadas, con un apoyo inicial de 200 mil millones de VND (7,69 millones de dólares) para Khanh Hoa y Lam Dong, y 150 mil millones de VND (5,76 millones de dólares) para Gia Lai y Dak Lak.



El Primer Ministro ha hecho un llamado a la solidaridad de la comunidad y a los benefactores para apoyar a los afectados, con el espíritu de "cada quien ayuda según sus posibilidades".



Los viceprimeros ministros Le Thanh Long, Ho Duc Phoc y Ho Quoc Dung estarán directamente supervisando las operaciones de respuesta en las provincias afectadas.



Las agencias de prensa continuarán proporcionando información completa y ofreciendo guías sobre cómo las personas pueden protegerse de los desastres naturales./.